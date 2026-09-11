Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, confesó que ha estado 'saboteando' intencionalmente sus jugadores. Les retrasa las comidas, los horarios del transporte, aumenta la temperatura del vestuario y hasta quita camillas del área de masaje. Su intención es que los jugadores estén preparados para lo inesperado. De esa manera podrán enfrentar cualquier contratiempo sin entrar en pánico o terminar estresados.

Lo que necesitas saber: Mikel Arteta intenta que la concentración de sus jugadores no se vea afectada por cambios de último minuto.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, confesó que ha estado ‘saboteando’ intencionalmente sus jugadores. Les retrasa las comidas, los horarios del transporte, aumenta la temperatura del vestuario y hasta quita camillas del área de masaje.

¿Por qué? La idea de Arteta es que los jugadores estén preparados para lo inesperado. De esa manera podrán enfrentar cualquier contratiempo sin entrar en pánico o terminar estresados.

Y aunque parezcan cosas ‘insignificantes’, hay estudios científicos que demuestran que cuando el cerebro humano se prepara para lo inesperado, activa redes neuronales que ayudan a mejorar los tiempos de reacción y respuesta.

Fotografía @Arsenal vía X

Las estrategias de Mikel Arteta con el Arsenal

Mikel Arteta no ‘molesta’ a sus jugadores solo porque sí. Lo que busca es entrenarlos para que tengan la capacidad de adaptarse a cualquier contratiempo que pueda surgir antes o durante un partido, ya sea en casa o mientras viajan a otras ciudades. La intención es que su rendimiento y concentración no se vean afectados.

“Porque vamos a tener que adaptarnos a diferentes contextos e intentaremos anticiparnos y crear las mejores condiciones posibles. Pero cuando existe ese elemento de estrés o sorpresa el día del partido, es importante estar preparados“. Declaró a The Guardian.

Y para evitar que el estrés o el pánico se apodere de sus jugadores, Arteta crea esas situaciones inesperadas durante los entrenamientos, para ‘obligarlos’ a salir de esa ‘burbuja perfecta’ y adaptarse a un cambio de horario, una ruta nueva o un clima diferente.

“Me encantan esos desafíos. Intento crearlos en la pretemporada. Simplemente retrasar las comidas, retrasar el transporte, tomar una ruta diferente. Hemos hecho muchas cosas: aumentar la temperatura del vestuario, hacerlo más exigente, más desafiante, menos camillas de masaje“.

Fotografía @Arsenal vía X

“Porque cuando sucede, y puede suceder, puedes perder el vuelo, el tren puede retrasarse, hay muchísimo tráfico, y no quiero que los jugadores, ni el personal, entren en pánico“.

El resultado es claro: entre más preparados estén los jugadores para un cambio de planes, mejor podrán adaptarse a la nueva situación. Algo que le permite a Mikel ‘quitarse’ la preocupación por preparar a su equipo ante un cambio al último minuto y concentrarse en lo deportivo.

“Así, cuando suceden, ya los hemos experimentado y ya los conocemos. Por lo tanto, llegamos al estadio muy tarde y cambiamos la rutina en cuanto los jugadores tienen que hacer algo diferente“.

Ya veremos si las estrategias de Mikel Arteta con el Arsenal funcionan y pueden ayudarlos a defender su corona en la Premier League.