El Metrobús y Trolebús modificarán su servicio para este 15 y 16 de septiembre, mientras que el Cablebús ofrecerá servicio este 16 de septiembre será de 7:00 a 23:00 horas.

Lo que necesitas saber: Toma tus precauciones: Metrobús y Trolebús modificarán su servicio para este 15 y 16 de septiembre.

Si eres de los que ya anda haciendo planes para el próximo 15 y 16 de septiembre pero no quiere llegar tarde al pozole o dar el grito de Independencia, acá les compartimos los horarios del transporte público de la CDMX para estas fiestas patrias.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

Horarios del Metrobús este 15 y 16 de septiembre en CDMX

Vamos primero con el Metrobús. Si andas planeando moverte el 15, considera que extenderá su horario de servicio hasta la 1:00 de la mañana del 16 de septiembre.

Aunque ojo, toma en cuenta que en las Líneas 3 y 7, las últimas salidas serán en las estaciones Pueblo Santa Cruz Atoyac, dirección Tenayuca, y La Diana, dirección Indios Verdes.

¿Y para el mero 16 de septiembre? Para ese día de descansito, el horario del Metrobús será de día festivo, por lo que será de 5 de la mañana a medianoche.

Aunque ojo, muy seguramente en los próximos días revelen algunos cierres debido al clásico desfile. Lo mejor será andar atento y tomar tus precauciones, sobre todo en la zona centro de la CDMX.

Trolebús modificará su servicio para estas fiestas patrias

Pero si son más de usar el Trolebús, tomen nota. Tanto el 15 como el 16 de septiembre, la Línea 3 ofrecerá servicio de la Terminal Museo de Transportes Eléctricos a la Terminal Mixcoac, pero con desvíos por las avenidas Municipio Libre, Eje Central, General Emiliano Zapata, Félix Cuevas y Extremadura.

En el sentido contrario, de Mixcoac hacia la Terminal Museo de Transportes Eléctricos, el servicio se prestará sin ninguna modificación.

Ahora bien, el 15 de septiembre las Líneas 4 y 6 operarán con un desvío de ruta rumbo a la terminal Metro Rosario por Av. 16 de septiembre hasta Aquiles Serdán.

El 16 de septiembre, a partir de las 9:00 horas, la Línea 1 correrá de la Terminal Central del Norte hacia Teatro Blanquita y de Dr. Pascua a la Terminal Central del Sur. Además, la Línea 5 dará servicio provisional desde la Terminal San Felipe de Jesús hasta la Glorieta de Violeta.

¿Y el Metro y Cablebús?

Si andas pensando usar uno de los transportes públicos de la CDMX más modernos, el Cablebús informó a través de redes sociales que el horario de su servicio para este 16 de septiembre será de 7:00 a 23:00 horas.

Hasta el momento, el Metro no ha compartido los horarios de servicio ni las modificaciones que tendrán para este 15 y 16 de septiembre, por lo que queda estar atentos a sus comunicados.