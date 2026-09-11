Regresa la Feria del Libro del Zócalo: Esto es todo lo que debes saber

Lo que necesitas saber: La Feria Internacional del Libro del Zócalo es uno de los eventos más esperados por los amantes de la lectura y la literatura de la capital mexicana. Para este 2026 llega entre el 9 y el 28 de octubre.

Como es costumbre cada año, ya casi está de vuelta la Feria del Libro del Zócalo con sus ofertas, stands editoriales, invitados, presentaciones y muchas otras actividades. Aquí te decimos todo lo necesario para planear tu visita a este evento que es una de las ferias literarias más queridas de la CDMX, encargada de reunir a más de un millón de personas en el corazón del Centro Histórico en cada una de sus ediciones.

La FILZ pone los libros al alcance de toda la gente./Imagen Feria Internacional del Libro Zócalo Ciudad de México Facebook

La FIL Zócalo nació en el año 2000 para acercar la cultura y la lectura a todos los amantes de los libros capitalinos. Este año se realizará del viernes 9 al domingo 18 de octubre y no le faltarán sus talleres y actividades infantiles, conciertos y trueques de libros. Desde su creación es uno de los festivales literarios más grandes e importantes del país, con entrada gratuita a todos sus eventos y actividades, y con una oferta de libros que van desde los 10 pesos.

La fiesta de los libros regresa al Zócalo cargada de sorpresas para todos./Imagen Feria Internacional del Libro Zócalo Ciudad de México Facebook

Este mes de octubre ya hay un buen pretexto para visitar el centro de la ciudad. La FIL Zócalo está dedicada al público de todas las edades, los lectores podrán conocer a algunos de sus autores favoritos, así como encontrar ejemplares que no hay en ningún otro sitio, ya que, además de los stands de editoriales grandes y pequeñas, también encontraremos otros de las clásicas librerías de viejo con oportunidades únicas.

La FIL Zócalo 2026

Esta fiesta de la literatura y todo lo relacionado con el mundo editorial convierte la plancha del Zócalo capitalino en un espacio abierto a la cultura, accesible para todo público. Es una de las más esperadas por los lectores chilangos y ahora que celebra su edición XXVI, seguramente traerá novedades y sorpresas además de sus charlas, presentaciones de novedades y otras actividades culturales durante sus 10 días de duración.

Date gusto y aprovecha las ofertas y promociones./Imagen Feria Internacional del Libro Zócalo Ciudad de México Facebook

Aunque su programa no ha sido publicado de manera oficial, hay que estar atentos en las redes de la Secretaría de Cultura, que hace unos días ya publicó la convocatoria oficial para que las casas editoriales independientes y los libreros de viejo y de ocasión se unan a las distribuidoras editoriales afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM).

Conoce autores mexicanos y de otros países./Imagen Cdmx.com Facebook

En la edición pasada tuvimos 29 conciertos de varios géneros musicales, entre jazz, música clásica, ska y rock en sus cuatro foros principales y además contó con la presencia de escritores como Laura Esquivel, Elena Poniatowska y Paco Ignacio Taibo II, entre muchos otros. Para este año se espera que la FILZ reúna más de 300 sellos editoriales nacionales e internacionales, con increíbles ofertas y un catálogo que solo podemos encontrar en este tipo de eventos.

No te pierdas la FILZ 2026

La Feria Internacional del Libro del Zócalo también es famosa por sus talleres creativos con actividades lúdicas y manuales para chicos y grandes, sus cuentacuentos y círculos de lectura con narraciones en voz alta, sus dinámicas interactivas dedicadas a los más pequeños y otras presentaciones de artes escénicas.

Hay actividades para chicos y grandes./Imagen Feria Internacional del Libro Zócalo Ciudad de México Facebook

Consigue los libros que buscas desde hace tiempo, así como la firma de tus autores favoritos. Encontrarás textos de historia, narrativa, poesía, cocina, política, lenguas originarias, ciencia, filosofía, literatura infantil y juvenil y hasta cómics y manga. Aprovecha los remates y descuentos.

No te pierdas la oportunidad./Imagen Feria Internacional del Libro Zócalo Ciudad de México Facebook

Disfruta de las charlas, debates, conciertos y presentaciones y sorpréndete con las novedades editoriales. Recuerda que es un evento que solo se da una vez al año y está dirigido a gente de todas las edades, así que puedes ir con toda la familia.

Aparta la fecha en tu agenda./Imagen Feria Internacional del Libro Zócalo Ciudad de México Facebook