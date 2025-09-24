Lo que necesitas saber: Se podrá pedir la revisión de un gol, penal y tarjeta roja directa.

En el Mundial Sub 20 de Chile 2025 no habrá VAR, en su lugar se pondrá en marcha el FVS que significa, Football Video Support. Digamos que es la versión económica del VAR y con algunas modificaciones.

Por ejemplo, los entrenadores de cada Selección tendrán la oportunidad de solicitar un cierto de número de revisiones de algunas jugadas. Acá les explicamos de que va este cambio.

Foto: Getty Images

¿Cómo funciona el FVS en el futbol?

Si son fans de la NFL o de la NBA les suena el FVS. Bueno está función se aplica en aquellas competencias que no tienen tanto presupuesto, por ejemplo, el Mundial Sub 20.

Una de sus características más importantes es que no necesita una cabina de árbitros como el VAR para funcionar. Solo es necesario el monitor al costado de la cancha para revisar las jugadas.

Ahí viene otra gran diferencia. El árbitro no será quien decida qué jugada revisar. Los entrenadores son los que tienen la oportunidad de pedir que se revisen ciertas jugadas del partido.

Sin embargo, solo tendrán la oportunidad de hacerlo dos veces durante cada juego y las solicitudes tienen que ser de forma inmediata, es decir, al término de la jugada en cuestión.

Tendrán que entregarle una tarjeta al cuarto árbitro para pedir la revisión. Los propios jugadores podrán pedirle a sus respectivos entrenadores que revisen a una jugada, en caso de que el entrenador no la haya visto.

Los entrenadores pueden solicitar la revisión en caso de:

Gol – No gol

Penalti – No penalti

Tarjeta roja directa

Confusión de identidad (tarjetas erróneas a jugadores)

En caso de que la revisión sea a favor del entrenador solicitante, el equipo mantiene su solicitud de revisión, pero si llega a ser invalidada tras la revisión pierde una de sus dos solicitudes.

“El FVS sirve para revisar el mismo tipo de incidentes que el VAR, pero son dos sistemas que no se pueden comparar ya que están concebidos para circunstancias totalmente diferentes”. Dijo Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA.