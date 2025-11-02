Lo que necesitas saber: Anthony Davis fue duda para este partido debido a una lesión sufrida ante los Pacers a media semana

Jalen Duren se convirtió en el ‘Bad Boy’ que le echó a perder la noche a los Mavericks Dallas en México. Los Detroit Pistons se llevaron la edición 2025 del NBA México City Game con una gran actuación de Duren, autor de 29 puntos, 10 rebotes y dos asistencias en un partidazo que rompió hasta el último cuarto.

Hay que hacer una mención honorífica a D’Angelo Russell, quien se encargó del espectáculo con los Mavericks, con 31 puntos, siete rebotes y tres asistencias, aunque al final Dallas echó de menos a su jugador emblema, Anthony Davis.

Periodo 1er 2do 3ro 4to Total Pistons 27 32 28 35 122 Mavericks 30 31 32 17 110

La respuesta del público mexicano una vez más fue espectacular, pues la Arena Ciudad de México se llenó hasta el techo, con 20 mil 385 aficionados. Por undécimo año consecutivo, la NBA llenó en México.

Lleno total en el NBA Mexico City Game 2025 / Luis Abraham Balderrama

Los esfuerzos de Anthony Davis por jugar en México

Mucha banda se lanzó a la Arena Ciudad de México para ver a Atnhony Davis, ex jugador de los Lakers y quien llegó a los Mavericks Dallas el año pasado como parte de la mediática transferencia de Luka Doncic a Los Ángeles. La mala noticia es que ‘La Ceja’ sufrió una lesión que le impidió terminar el partido contra los Pacers el miércoles pasado.

Aún así, Anthony Davis hizo el viaje a México y previo al partido pasó cerca de media hora sobre la duela capitalina entrenando, como parte de los últimos esfuerzos para valorar su disposición en el juego. Finalmente Davis fue descartado.

Anthony Davis hizo pruebas antes del partido en México / Luis Abraham Balderrama

Anthony Davis doing some pregame shooting and running pic.twitter.com/lQhXxJIHdH — Christian Clark (@christianpclark) November 2, 2025

Del Big Three de los Mavericks, sólo pudimos ver en acción a Klay Thompson, quien de paso fue el jugador más ovacionado en el partido, y nos quedamos con las ganas de disfrutar a Kyrie Irving y Anthony Davis,

Precios de la merch de la NBA en México

En 2024 hubo un montón de merch y es que fue una locura con la visita del Miami Heat y el mexicano Jaime Jáquez. Este año no fue lo mismo, pero no estuvo nada mal, pues la NBA, Mavs y Pistons trajeron varias cositas con la temática del Día Muertos.

Por acá nos encontramos jerseys de los Boston Celtics que andaban en mil 800 pesotes.

¿Qué tal esta playerita de los Boston Celtics?

Playera en 900 pesos

Gorras neutras (sin equipos) en mil pesos y una sudadera sencillita, pero carismática con la leyenda de “Mexico City” en nada más ni nada menos que ¡cuatro mil 900 pesos! Esta sudadera se la vimos puesta a George Corral, exfutbolista que jugó en los Gallos de Querétaro con Ronaldinho.

Esta sudadera costaba casi cinco mil pesos / Luis Abraham Balderrama

Esta gorrita en mil pesos

Los jerseys de juego de ambos equipos andaban en dos mil 300 pesos y tenemos que decir los de Dallas volaron en algunos puntos antes de iniciar el partido.

Jersey de los Mavericks en dos mil 300

Los detalles de los Pistons con el público mexicano

Para este partido de temporada regular, los Pistons fungieron como el equipo local administrativamente y lo hizo saber con la afición con varios detalles. El primero de ellos fue una linda ofrenda para que la banda se tomara fotos.

También repartieron unos pósters muy chidos con motivo del Día de Muertos, mientras que en cada uno de los asientos colocaron toallas blancas con una ilustración de su logo, adornado con elementos alusivos a nuestras tradiciones, con calaveras y flores de cempasúchil.

La ofrenda de los Pistons Toallas de los Pistons Poster de los Pistons

Día de muertos en la NBA

El juego de esta edición 2025 cayó justo en las celebraciones del Día de Muertos, así que vimos muchos aficionados creativos que trasladaron esta festividad a las tribunas para ver a los Mavericks y Pistons.

Con un ojo al gato y otro… a la Serie Mundial

El partido de la NBA en México se empalmó con la definición de la Serie Mundial en la MLB, entre Los Angeles Dodgers y los Blue Jays de Toronto, por lo cual varios aficionados y especialistas deportivos repartieron atención a lo que sucedía en la duela y lo que sucedía en el desenlace del Clásico de Otoño.

Un ojo a la Serie Mundial

Las mascotas del Mundial, presentes en la México City Game 2025

México, Estados Unidos y Canadá celebrarán el Mundial de futbol en 2026 y en un escenario tan importante como el de la NBA en México, no podían faltar las mascotas de la Copa del Mundo: Maple, Zayu y Clutch, quienes habían inaugurado una ofrenda en Reforma poco antes.

Los tres personajes convivieron con varios aficionados momentos antes de comenzar el partido en la Arena Ciudad de México, para tratar de afianzarse entre el público mexicano.

Las mascotas del Mundial estuvieron en el juego de NBA México

Año con año NBA une a los países sede del Mundial del 2026, Canadá (a través de los Raptors), Estados Unidos y México (con el México City Game) y seguramente la NBA estará presente de alguna manera en el Mundial.