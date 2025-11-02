La maldición y rachas que Dodgers destrozó en la Serie Mundial ante Blue Jays

Lo que necesitas saber: Dodgers jamás había sido bicampeón de la MLB

Blue Jays venció a Dodgers en el Juego 5 de la Serie Mundial 2025 y parecía que las estadísticas estaban de su lado. Varias los favorecían, incluyendo una maldición del bicampeón, pero Dodgers terminó levantando el trofeo del Comisionado, destrozando todas esas rachas y esa maldición en un Juego 7 que quedará para la historia.

Foto: @MLB

1.- El equipo que se pone 3-2 suele ganar la Serie Mundial y Dodgers se impuso a eso

Y es que ponerse 3-2 en Serie Mundial prácticamente representa ser campeón de la MLB. De las 46 ocasiones que había sucedido, 31 veces terminó coronándose el equipo que llegó con ventaja al Juego 6.

Estamos hablando de un 67% de las veces, por lo que Dodgers tenía todo en contra. Pero dieron la vuelta a la Serie y son el equipo 16 que consigue remontar y terminar ganando la serie 4-3.

2.- Levantarse de un 3-2 como visitante no lo hace cualquiera y Dodgers lo hizo

Hablando de eso, va otra estadística contundente que jugaba contra Dodgers, considerando que los últimos dos partidos fueron en Toronto. De los 15 que se habían coronado tras perder 3-2, ¿cuántos se levantaron de esa desventaja como visitantes? Bueno, solo 4 en toda la historia lo habían logrado y es la primera que Dodgers lo consigue.

Foto: @Dodgers

3.- El Juego 5 es decisivo en toda la postemporada

En términos generales, el equipo que gana el Juego 5 de una serie de postemporada (aunque no sea Serie Mundial) terminó llevándose dicha serie en el 74.1 por ciento de las veces. Y en cuanto a Serie Mundial, el ganador del quinto partido terminó campeón el 68.7 por ciento, según cifras de ESPN.

Eso no aplicó en la Serie Mundial 2025.

4.- Blue Jays no perdían la Serie Mundial

Armar una estadística con solo dos apariciones en Serie Mundial puede parecer exagerado, pero en el Beisbol los números son valiosísimos y no podíamos dejarlo pasar. Blue Jays solo había jugado dos veces la Serie Mundial, sí, pero en ambas habían ganado.

Ya desde ahí la estadística jugó en contra para Dodgers desde el principio, pero resulta aún más curioso que en ambas, los Azulejos se coronaron en el Juego 6 del Clásico de Otoño, mismo escenario al que llegaron este 2025 con ventaja de 3-2.

La historia favorecía no solo a Blue Jays en ese juego 6, sino a Toronto como ciudad, pues los Raptors también ganaron su último título en NBA en un Juego 6, y los Maple Leafs igualmente conquistaron su último campeonato en la NHL en el Juego 6 por allá de 1967.

Dodgers superó ese Juego 6 y luego ganó el dramaático Juego 7 a dos outs de perderla. Terminaron con un invicto joven, pero a fin de cuentas invicto, y con una racha impresionante de toda una ciudad.

La maldición y rachas que Dodgers destrozó en la Serie Mundial ante Blue Jays / Foto: Getty

5.- La maldición del bicampeonato terminó para Dodgers

Es bien sabido que no había un bicampeón en Grandes Ligas desde los Yankees en 1999 y 2000 (de hecho fue tricampeonato pues también ganaron en 1998). Lo que no es tan conocido, es que los Dodgers jamás habían podido ser campeones en años consecutivos.

El equipo de Los Ángeles tenía 8 campeonatos en su historia: 1955, 1959, 1963, 1965, 1981, 1988, 2020 y 2024 (el primero de ellos aún jugaban en Brooklyn). Nunca de forma consecutiva.

De hecho, ya habían llegado a la Serie Mundial como campeones en dos ocasiones, 1956 y 1966, perdiendo en ambas ante Yankees y Orioles, respectivamente (dos equipos que hoy comparten división con Blue Jays).

Esa es la verdadera maldición del bicampeón que Dodgers destrozó este 2025.

Foto: @Dodgers

En esta Serie Mundial se rompieron varios récords, y Dodgers se encargó además de imponerse a varias rachas. ¡Vivimos historia pura!