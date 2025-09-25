Lo que necesito saber: Las tres mascotas del Mundial 2026, Zayu, Maple y Clutch estarán disponible en el FIFA Heroes que se lanzará justo en el 2026.

Ahora sí, ya conocemos a las mascotas del Mundial 2026. Zayu es un jaguar, Maple un alce y Clutch una águila calva, cada uno representa a un país sede y juega en diferente posición.

Canadá tiene a Maple el portero, Estados Unidos ‘reparte el queso’ con Clutch en el mediocampo y México tienen a Zayu, el delantero estrella del juego. Pero ¿Qué significan sus nombres? Acá te contamos.

Maple, Clutch y Zayu; las mascotas del Mundial 2026

La FIFA terminó con el misterio y reveló a las mascotas del Mundial 2026. México está representando por Zayu, un jaguar muy característico de la cultura maya.

México: Zayu, delantero, N° 9, jaguar

¿Qué significa ‘Zayu’? Su nombre está inspirado en la unidad, fuerza y ​​alegría, no tiene una relación con palabras en náhuatl, otomi u otras lenguas indigenas. Según la FIFA, este tierno jaguar representa la cultura mexicana desde el baile hasta la gastronomía.



“Originario de las selvas del sur de México, encarna la rica herencia y el vibrante espíritu del país. Con un nombre inspirado en la unidad, la fuerza y ​​la alegría, Zayu se transforma en delantero en la cancha, mostrando un ingenio y una agilidad excepcionales que intimidan a los defensas. Fuera de la cancha, Zayu abraza la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición, uniendo con pasión a personas de todo el mundo. Es un símbolo de celebración y conexión cultural, llevando con orgullo el corazón de México”.

Zayu, mascota Mundial 2026 / Captura de pantalla

Canadá: Maple, portero, N° 1, alce

En el caso de Canadá no hay tanto misterio, claramente ‘Maple’ hace referencia a la tradicional hoja de maple que aparece en la bandera de aquel país y claramente una alce tenía que tener el papel principal en la mascota canadiense.

“Maple the Moose nació para vagar, recorriendo todas las provincias y territorios de Canadá. Artista amante del estilo urbano, entusiasta de la música y portero dedicado, Maple encontró su propósito en la creatividad, la resiliencia y una individualidad sin complejos. Con un don para realizar atajadas legendarias y un corazón lleno de fuerza y ​​liderazgo.“

Maple mascota Mundial 2026 / Captura de pantalla

Estados Unidos: Clutch, mediocampista, N°10, águila calva

Las mascota de Estados Unidos recibió el nombre de Clutch y aunque es un término que relacionamos con los autos, puede tratarse de un significado más relacionado a mundo gamer. Donde se le llama ‘clutch’ a una jugada decisiva que le da la victoria a un equipo o jugador en un momento crítico del juego.

“Clutch, el Águila Calva, posee una sed insaciable de aventura, surcando Estados Unidos y abrazando cada cultura, deporte y momento con una curiosidad y un optimismo desbordantes. Intrépido en la cancha y motivador fuera de ella, Clutch lidera con acción: animando a sus compañeros, levantando el ánimo y convirtiendo cada reto en una oportunidad para ascender. Socializador y fanático de los deportes, Clutch, como todos los grandes centrocampistas, une a la gente dondequiera que vaya, demostrando que el verdadero vuelo se basa en el propósito, la pasión y el juego.“

Clutch, mascota Mundial 2026 / Captura de pantalla

Zayu, Maple y Clutch directo al FIFA

Las tres mascotas del Mundial 2026, Zayu, Maple y Clutch estarán disponible en el FIFA Heroes que se lanzará justo en el 2026. El juego será de futbol sala, con estilo arcade y algo de fantasía, lo mejor de todo es que las antiguas mascotas de otras Copas del Mundo también estarán disponibles.



El FIFA Heroes estará disponible en Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation y Xbox. Pero eso no es todo, en Roblox llegará el FIFA Super League Soccer donde las mascotas tendrán que cumplir distintas misiones.

En fin, mientras llegan los juegos, acá les dejamos las predicciones que armó el equipo de sopitas.com, uno casi le atina a Zayu.