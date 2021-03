NHL despide a árbitro por decir que quería sancionar a un equipo en plena transmisión

Las transmisiones deportivas son parte fundamental de los eventos deportivos, pero también puede ser un arma de doble filo para los que se encargan de comentar, pues muchas veces los micrófonos se quedan abiertos y pueden decir improperios que les pueden costar hasta el trabajo, como es el caso de Tim Peel.

Tim Peel es un árbitro de la NHL, la famosa liga de hockey en los Estados Unidos y durante la transmisión del partido entre Nashville Predators y Detroit Red Wings. El ahora ex árbitro no se dio cuenta de que sus palabras se escuchaban en la transmisión e hizo unos comentarios en contra de los Predators.

“No fue mucho, pero quería obtener una p#$% penalización contra Nashville al principio de…“, fueron las palabras que se oyeron de Peel antes de que el micrófono se apagara, el árbitro se encontraba en la transmisión junto a con el también referee Kelly Sutherland.

The NHL has fired referee Tim Peel after last night’s hot-mic pic.twitter.com/f81bFLEblC

— Nasty Knuckles (@NastyKnuckles) March 24, 2021