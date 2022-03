La justificación de Nick Kyrgios tras lanzar la raqueta que casi le pega a un recogepelotas: “Los accidentes pasan”

Hablar de Nick Kyrgios suele significar más polémica que buen tenis. Considerado una promesa mermada por los temas extra cancha e incluso por sus ‘shows’ dentro de ella, suele involucrarse en situaciones que ponen su talento en entredicho. Y claro, los cuartos de final de Indian Wells no fueron la excepción.

El tenista australiano cayó 6-7 (0-7), 7-5 y 6-4 ante Rafael Nadal, pero llamó más la atención un incidente después del partido. En medio de su frustración, Kyrgios estrelló su raqueta contra el piso, esta salió disparada hacia la ubicación de uno de los recogepelotas y afortunadamente no lo golpeó porque él mismo la esquivó. Lógicamente, el jugador recibió preguntas sobre el tema en conferencia de prensa.

Fiel a su estilo, respondió con ironía y se mostró casi ofendido por ser cuestionado por ello en lugar del juego contra Nadal. Asimismo, Kyrgios respondió con más preguntas para el reportero y recordó lo que pasó con Alexander Zverev y un juez en Acapulco.

“¿Qué quieres que diga sobre ello? ¿Que era mi intención golpearle? No. ¿Lancé la raqueta cerca de él? Cayó a un metro de mi pie, rebotó y casi le golpea. Soy humano y las cosas a veces pasan así. Fue un rebote muy desafortunado y creo que si lo hubiera hecho un millón de veces tampoco le habría dado. ¿Qué más quieres que diga? Estaba a tres metros del niño.

“¿Me vas a hacer esa pregunta después de una batalla de tres horas con Nadal? ¿En serio? Se agachó, el niño se agachó. Si me vas a preguntar por eso, definitivamente no le golpeó, fue un accidente. No fue como lo que pasó con Zverev. Fue un accidente. No le golpee afortunadamente y tampoco era mi intención. El chico está bien. Gran pregunta, enhorabuena“, declaró Kyrgios.

“Hice un nuevo amigo”: El mensaje de Kyrgios al recogepelotas que esquivó su raqueta

A pesar de lo que sucedió en la cancha, Nick Kyrgios intentó enmendar su error y se puso en contacto con el recogepelotas que casi recibe el impacto. A través de Instagram, el tenista le mandó un mensaje y sostuvieron una conversación hasta acordar un nuevo encuentro.

“Hey, hermano. Lo siento por mi incidente con la raqueta al final. Fue completamente accidental, ¿estás bien? Estaba preguntándome si puedo enviarte una raqueta y si podrías aceptar mis disculpas“, redactó el australiano. Más adelante, el pequeño respondió que se encuentra bien y agradeció el acercamiento, así como el regalo.