Hulkenberg narra cómo Checo arruinó sus opciones de ir a Red Bull

Nico Hulkenberg fue anunciado como piloto reserva de la escudería Aston Martin después del primer Gran Premio del 2021, lo cual agradece el alemán, pues le permitirá mantenerse en el mundo de la Fórmula 1, aunque es consciente que sus opciones de competir son escasas, a menos que Sebastian Vettel o Lance Stroll tengan que ausentarse.

Durante el 2020, Hulkenberg corrió tres Grandes Premios pese a que no tenía equipo. Fue el piloto al que acudió Racing Point cuando Checo Pérez dio positivo a COVID para las dos carreras de Silverstone. Stroll también dio positivo, por lo que corrió en el GP de Eifel.

Con esas tres carreras volvió a meterse en el mapa de la F1 y se renovó su súper licencia, por lo que Red Bull puso la mira sobre él, de modo que hubo contacto entre el teutón y la escudería que buscaba un reemplazo a Alex Albon.

Para su mala fortuna, Checo también estaba en la mira y el hecho de que el tapatío consiguiera un par de podios en la segunda parte de la temporada 2020, así como otras grandes carreras, terminaron con las esperanzas de ‘Hulk’.

Checo terminó con el sueño de Hulkenberg

Checo Pérez ha firmado un inicio de temporada irregular con Red Bull, pues en Baréin terminó quinto después de largar último por problemas mecánicos en el auto antes de la carrera, y en Imola largó segundo, pero una serie de errores hicieron que terminara undécimo.

“Será mejor que no me fije en lo que hace Red Bull porque si no me pondré a llorar. Prefiero no pensar en eso. Lo cierto es que tuve conversaciones con Red Bull durante la segunda mitad del año pasado. Después hubo un periodo de tiempo en el que Pérez empezó a hacerlo realmente bien y, cuando Checo ganó en Baréin, mi sueño se terminó”, mencionó el alemán.

Busca un lugar, aunque sea fuera de F1

Hulkenberg está a la espera de una nueva oportunidad en el Gran Circo, pero en caso de que ésta no llegue, buscará un lugar en otro serial, como en Fórmula E.

“Ahora soy piloto reserva de Aston Martin y, aunque la cantidad de trabajo por Mercedes es pequeña, tendré algunas reuniones. Todavía vivo para las carreras, las echo de menos. Quiero volver a pilotar muchos años. Si no hay oportunidades en F1, tendré que decidir qué hacer”, mencionó.

Hulkenberg y Checo Pérez fueron compañeros durante algunos años en Force India, antes de que la escudería se convirtiera en Racing Point. El alemán firmó con Renault en 2017 y después de tres temporadas se quedó sin equipo al no poder conseguir podios, algo que ha marcado a ‘Hulk’ a lo largo de su trayectoria en F1.