¿Cuál es su ‘gallo’? Las 3 opciones del Querétaro para suplir a Vucetich

Pese a que el Clausura 2020 quedó cancelado y ya no tuvimos un campeón para este semestre, en la Liga MX la acción no ha parado fuera de las canchas y es que además de la ‘fiesta’ que tuvieron con la venta del Morelia para hacerlo Mazatlán FC, uno de los temas fue la renuncia de Víctor Manuel Vucetich, quien se fue del Querétaro hace unos días. Ahora se manejan 3 opciones muy fuertes para tomar el cargo del equipo y aquí las vamos a analizar.

Víctor Manuel Vucetich, según dicen, se fue del Querétaro porque se manejaba la información de que el club sería vendido, además de que muchos jugadores que él quería que permanecieran se iban a ir y el presupuesto para fichar no era muy alto, hecho que presuntamente le hizo meditar si valía la pena seguir o no en el equipo… y al final optó por renunciar.

Querétaro entonces está en busca de un nuevo ‘Rey Midas’ que los lleve a lo más alto en la Liga MX y es que pese a que no tienen mal equipo, no logran los objetivos principales, como meterse a la liguilla, es por ello que necesitan a un hombre de experiencia como su DT y tendrían 3 buenas opciones, mismas que podrían ser o no la solución pero todo tomará su tiempo.

3.- Héctor Altamirano

Este hombre es un viejo conocido del Querétaro, pues comenzó a formarse como DT justamente con los ‘Gallos’, donde no tuvo la oportunidad de tomar al primer equipo, donde salió del club en busca de experiencia y donde parece que ya está listo para afrontar este reto.

El exfutbolista, que jugó en el Querétaro de 2010 al 2012, inició su carrera como DT en las inferiores de los ‘Gallos’: de 2014 a 2016 fue técnico del equipo Sub-17, de 2016 a 2017 fue DT del Querétaro Premier, filial del equipo que no tenía derecho al ascenso, de 2017 a 2018 fue auxiliar del primer equipo de los ‘Gallos’ pero al no tomar el mando, salió de la institución.

En 2018 tomó el mando de Cimarrones, en 2019 fue auxiliar en la Selección de Costa Rica y actualmente dirige (bueno, dirigía porque ya desapareció el Ascenso) al Celaya.

2.- Francisco Palencia

No habíamos tenido muchas noticias de Francisco Palencia desde la desaparición de Lobos BUAP hace unos años, pues hay que recordar que este hombre era el DT previo a que se ‘extinguieran’ y se quedó sin empleo debido a esto.

Hoy en día se ha ligado en gran medida a Palencia con el Mazatlán FC, se dice que es la opción número 1 pero el Querétaro de igual forma está sondeando a este hombre, por lo que podría suplir a Vucetich si las negociaciones van por buen camino.

1.- Ricardo La Volpe

El ‘Bigotón’ recientemente comentó que siempre no se retiraba, que si le llegaba una buena oferta volvería a la Liga MX y parece que esta podría llegarle pronto.

Querétaro necesita a un hombre de experiencia que se asemeje a Vucetich. Si bien Ricardo La Volpe no tiene su palmarés, su recorrido dentro del futbol es enorme y en un club donde las oportunidades son muy grandes, no estaría mal tomar el reto y hacer que salgan de la zona donde se encuentran.