A Pachuca le tocó ‘bailar con la más fea’ en el Play In de la Liga Mx y no precisamente por enfrentar a Pumas. Es más bien porque en menos de 48 horas tendrá que jugarse la permanencia en dos torneos diferentes: Clausura 2024 y la Concachampions.

Y es que la Liga Mx rechazó su petición para reagendar el juego contra los ‘Felinos’ del próximo jueves 2 de mayo con la intención de darle al menos 72 horas de descanso a los jugadores, así que, no es pretexto, llegarán con cierta desventaja.

Pachuca va contra Pumas en el Play In / Fotografía @Tuzos

La Semifinal de Pachuca contra el América

El primer compromiso del Pachuca de Guillermo Almada será el martes 30 de abril, ellos no celebrarán el Día del Niño, por el contrario, se jugarán la vida contra el América en la semifinal de la Concachampions a las 19:15 hrs en el Estadio Hidalgo

En el partido de ida ambos equipos empataron 1-1, por lo que tanto ‘Águilas’ y ‘Tuzos’ están más que obligados a buscar la victoria. Lo que más le conviene a los hidalguenses es liquidar el partido en los 90 minutos reglamentarios y evitar el alargue o penales, ya que eso representaría más desgaste para los jugadores.

“Estamos poniendo en riesgo la salud de los futbolistas, que son seres humanos, lo que pasa es que los de pantalón largo no estuvieron nunca dentro de una cancha, pero bueno, la realidad es la realidad y hay que afrontarla”, fueron las palabras de Almada durante la conferencia de prensa.

América se enfrentará a Pachuca en la Semifinal de la Concachampions / Mexsport

48 horas después contra Pumas en el Play In

Sea cual sea el resultado entre Pachuca y América. Los ‘Tuzos’ tendrán aproximadamente 48 horas para preparar el juego contra Pumas y para intentar descansar de cara al partido del Play In del jueves 2 de mayo. Afortunadamente, Pachuca no tendrá que desplazarse a ningún lado, ya que sus dos partidos se jugarán en el ‘Huracán’.

El empate con Mazatlán en la última jornada del Clausura 2024, dejó a Guillermo Almada y compañía en está situación y fuera de la Liguilla directa. Se quedaron con 29 puntos a dos de empatar a Chivas con 31 y quedarse con el sexto puesto por diferencia de goles.

Si ese hubiera sido el caso, no tendrían nada de que preocuparse, pues jugarían hasta el 8 de mayo, como lo hará Guadalajara.

Pachuca, Liga Mx / Fotografía @Tuzos

La agenda de Pachuca entre Liga Mx y Concachampions

Pachuca vs América | Semifinales Concachampions | 30 de abril | 19:15 hrs

Pachuca vs Pumas | Play In Liga Mx | 2 de mayo | 21:15

“La capacidad de asombro no tiene razonamiento, vamos a ser el hazmerreír, todos los que integramos el futbol mexicano, del futbol internacional porque estas cosas no suceden más y si queremos hacer crecer la liga como se la pasan comunicando y diciendo, situaciones como estas son lamentables” Guillermo Almada, entrenador de Pachuca

De acuerdo con Guillermo Almada, fueron los directivos lo que no aprobaron el cambio de fecha para el partido del Play In, ya que Pumas tenía toda la disposición de apoyarlos. Por ahora, Pachuca ya no le queda de otra, tendrá que hacer magia con su plantel y mantenerse con vida en al menos uno de los torneos en los que encuentra.

