En Argentina se está tratando el resto del Mundial como una “final”, cada partido es importante para evitar el posible fracaso de Scaloni tras la derrota inicial ante Arabia Saudita.

Contra México se juega la vida, porque una derrota lo dejaría eliminado de Qatar 2022, siendo así, el peor fracaso en la historia de la Selección de Argentina y más, cuando eran los principales favoritos.

Pero, a pesar de que se juega el trabajo, Lionel Scaloni en la reacción del grupo ante la derrota, ya pasaron la página y contra México será un partido diferente, aunque similar dentro del campo.

Foto: Getty Images

La conferencia de prensa de Lionel Scaloni antes de enfrentar a México

¿Qué cambios planea hacer para el partido de México, son de nombres, estratégicos o de actitud?

“El partido de México va a ser totalmente diferente y la manera de jugar del equipo será similar, no vamos a cambiar nuestra manera de jugar por lo que pasó el Martes, eso lo tenemos claro“, dijo el DT de Argentina.

“Hay que pensar en que vamos a ganar con México y nada más. Hoy tenemos el último entrenamiento y terminaremos de definir a los jugadores, pero será de la misma manera“, agregó Scaloni.

¿Cómo ve al grupo anímicamente tras la derrota?

“Anímicamente más allá del primer día, que el golpe afecta, la reacción es inmediata, cuando recibís una piña, dos, tres, lo que hay que hacer es levantarse y este grupo está capacitado para levantarse“, sobre la derrota ante Arabia Saudita.

Foto: Getty Images

Sobre México como rival de Argentina

“México es un muy buen equipo, con una idea muy clara de juego, un equipo ofensivo, con un gran entrenador. Pero nosotros tenemos una manera de jugar y no la tenemos que negociar, más allá de que podamos recibir un golpe como el del otro día, pero tenemos claro que tenemos que seguir igual y afrontar el partido de la manera en la que lo teníamos pensado“, agregó Scaloni.

¿Qué hay en juego para Argentina?

“¿Qué nos jugamos? Con toda la responsabilidad de saber que hay todo un país esperando que nos vaya bien, pero con la tranquilidad de que el que salga a la cancha dejará la última gota de sudor. Eso no tenemos una duda, este equipo lo va a dejar todo hasta el último minuto que esté en el campo para cambiar esta situación. A partir de ahí, los partidos hay que jugarlos y hay que demostrar que estamos bien“, sentenció el líder de la Scaloneta.

La salud de Messi, ¿Cómo está para el partido contra México?

Mucho se ha hablado sobre el tobillo de Messi, que si entrena por separado, que si estará al 100% para uno de los partidos más importantes en su carrera como futbolista… Lionel Scaloni calma todo porque el astro está bien.

“No sé de dónde salió que está mal, Messi está bien, ayer se entrenó con el grupo y más que nunca necesitamos de todos, de sus compañeros y seguramente irá todo bien. A nivel físico está bien, a nivel moral está bien, no hay ningún problema“, dijo Scaloni sobre Messi.

“Leo está bien, igual que sus compañeros, sabiendo que es un partido importante y los más jóvenes saben que las cartas están sobre la mesa y depende de nosotros“, agregó.

Foto: Getty Images

Scaloni sobre el planteamiento de México ante Argentina

La pregunta fue clara, si considera que cambiará el planteamiento de México ante Argentina: “No sé y no creo que cambie. No estoy en la cabeza del Tata pero no creo que cambie su planteamiento porque más allá de los resultados, hay que sumar puntos y van a hacer falta al menos cuatro o seis para pasar y su manera de jugar no creo que la cambie por el resultado anterior“, dijo.

Su reflexión sobre el segundo aniversario de la muerte de Maradona

“Es un día triste para todo el mundo, esperamos mañana brindarle una alegría si nos está mirando desde el cielo que es lo más importante. Parece mentira pero la única realidad, pero cuando vemos imágenes, parece mentira que ya no esté. Es un día triste para todos los argentinos, pero esperamos que mañana sea un día alegre y poder brindárselo“, mencionó Lionel Scaloni.

Foto: Sopitas.com

Lautaro Martínez también estuvo en conferencia de prensa

Sobre su análisis de la derrota ante Arabia Saudita

“Perdimos por detalles nuestros, eso ya quedó atrás, ahora nos concentramos en México, analizamos al rival y pensamos en lo que se nos viene“, dándole la vuelta a la página.

“Estábamos tristes, dolidos por el partido contra Arabia, pero para nosotros quedó atrás porque en el mundial no hay tiempo y creo que ahora nos tocará enfrentar a un rival durísimo como es México que lo hemos enfrentado y lo hemos hecho bien, así que ahora a prepararlo y pensar en ganar, porque es lo que esta camiseta conlleva“, agregó Lautaro Martínez.

Foto: Getty Images

La clave para enfrentar a México

“Golpe duro la derrota contra Arabia, porque había mucha ilusión, por el momento, por como veníamos, hacia mucho que no nos tocaba vivir una derrota, pero es difícil, pero somos un grupo fuerte, unido, que sabe lo que quiere, que sabe de las adversidades porque ya hemos superado un montón de cosas y ahora si a mantener la calma, recuperarnos en las horas que quedan y pensar en lo que viene que es México y pensar en ganar“, sentenció.

Sobre una posible derrota de Argentina y un fracaso histórico

En el plantel de Argentina no se quiere hablar de fracaso y esos temas: “No se ha hablado de eso, no hay presión, porque confiamos en nuestro trabajo, en lo que estamos haciendo, en el cuerpo técnico, en cada uno de nosotros, estamos muy tranquilos. Hemos hecho el duelo en el partido que pasó y ahora ya estamos pensando en México, así que estamos tranquilos y confiados en que vamos a salir a la cancha a representar a Argentina como se debe“.

Foto: Sopitas.com