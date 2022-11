Gerardo Martino quedará el ojo del huracán tras el partido entre México y Argentina. Si consigue un buen resultado para el Tri, será señalado como una especie de villano en Argentina, su país natal, de lo contrario, las críticas podrían venir desde México, sin embargo el timonel prefiere enfocarse en lo futbolístico y dejar de lado su nacionalidad durante al menos 90 minuto. “Yo ya sé dónde nací”, dijo en la conferencia de prensa del partido más esperado por muchos.

El estratega destacó el hecho de tener que detener a Lionel Messi, a quien calificó como el mejor jugador del mundo en los últimos 15 años, y aseguró que detener al argentino no depende tanto de la estrategia de México, sino del propio momento del futbolista del PSG, de quien dijo que puede tener una mala tarde, pero si conecta un balón, puede cambiar el rumbo del jueo.

Te gusta tener la pelota, pero mañana ¿te tocará un partido de contraataque y espacios?

Es posible que cuando uno tiene una forma de jugar, también depende de la selección que dirija, tiene más opciones de pasar el partido con la idea que uno tiene y cuando uno juega contra una selección fuerte y poderosa, esto sucederá menos. Por eso no queremos hipotecar las posibilidades de triunfo, asó que tenemos que adaptarnos a los dos escenarios.

¿Qué siente de enfrentar a Argentina, siendo argentino?

En realidad, lo que sucede normalmente en el fútbol, lo pongo en contexto de fútbol. No desconozco la importancia del partido para México y Argentina. No desconozco que probablemente el futuro de las dos selecciones dependa mucho de lo que suceda mañana, e incluso, cuando se hizo el sorteo de partidos y nos tocó con Argentina en el mismo grupo nunca imaginamos un escenario como el que se dará mañana, pero trabajamos con México y queremos lo mejor para México.

¿Cuánto jugará la desesperación de los argentinos?

Las necesidades no creo que sean tan diferentes. Para nosotros también es un partido clave, si bien tenemos hoy un punto más en la tabla, para las dos selecciones es un partido clave y Argentina ha jugado esperando y saliendo al espacio, nosotros lo sufrimos en el 2019, pero ha ido mutando y se ha sentido más cómodo protagonizando los partidos, con mucha posesión. Y bueno, nosotros atendemos las dos situaciones. Nosotros también intentamos que el partido pase mayoritariamente por la idea nuestra, pero teniendo un rival tan poderoso, también tenemos que pensar en momentos en los que el partido no se dé de la manera que pensamos.

Sobre el aniversario de Maradona, compartiste cancha con él. ¿Hay más presión sobre el TaTa que sobre la selección?

Yo no entiendo esto de uno sobre el otro, todos trabajamos para la selección de México, yo estoy dentro del proyecto de la Selección de México y después se verá donde se haga hincapié con el resultado puesto.

Sobre Diego la tristeza permanente de no tenerlo más, hoy al medio día recordábamos donde estábamos el momento en el que esto sucedió y esto será permanente, porque él ha sido muy importante para todos los argentinos.

Sobre los aficionados mexicanos: ¿Es buen resultado el empate?

Yo creo que analizarlo de esa manera… También hay otros partidos que se van a jugar y eso tiene sumo interés en lo que pase en nuestro partido. Es muy difícil establecer en ese punto de vista, sin entrar en el análisis de lo que va a suceder en el partido, porque hay veces en donde no mereces nada y el empate termina siendo un buen resultado, y hay veces donde tienes un juego bueno y te quedas con el empate. Como con Polonia, que merecimos más y el empate no nos satisface. Así que llegar a eso sin observar el desarrollo de un partido es difícil.

¿Cómo detener a Messi?

Los que han enfrentado a Messi todos dirán lo mismo. Detenerlo pasa más por qué él tenga mala tarde, que porque lo que podamos hacer. Siempre tenemos que preparar el partido pensando que Messi tendrá la mejor versión, muchas veces ha ocurrido que tiene mal partido, pero en cinco minutos resuelve el partido, así que hay que estar pendiente con él.

La oportunidad de acabar con los fantasmas de Argentina. ¿Cómo se asume esta oportunidad histórica?

Nosotros tenemos, y nos preparamos con la ilusión de llegar lo más lejos posible en la Copa del Mundo, independientemente de lo que suceda con los rivales que nos vaya tocando. Está claro que el panorama, lo dijimos después de Polonia, está claro que a partir de la derrota de Argentina con Arabia ha cambiadlo, así que lo que no hubiera sido un partido clave, termina siéndolo.

Nos condiciona mucho no tener un resultado favorable, pero a la vez un resultado favorable nos pone casi en posición de calificar.

¿Después de entrenar a Messi, como lo describiría?

Como el mejor futbolista de los últimos 15 años. No hay mucho más que decir.

Que México tenga la iniciativa de juego

¿Por qué no pensarlo? Ayer o antier todos tuvimos la oportunidad de ver Bélgica vs Canadá y me parece que sobre todo el primer tiempo fue una clínica de Canadá sobre Bélgica, así que por que no animarse a intentarlo. Después veremos qué partido nos toca jugar, los rivales no son los mismos, pero las grandes diferencias que presumían en la previa, nos encontramos con una linda sorpresa. Desde mi punto de vista, la mejor expresión futbolística que he visto ha sido la de Canadá.

¿Es coincidente de que mañana depende de usted y su selección dejar a Messi sin mundial? ¿Cómo califica a Concacaf?

Te preguntaría si vos estuvieras en mi lugar, ¿que harías? Tiene que ganar México, buscaremos que gane México. Yo ya sé donde nací, pero tengo que hacer lo imposible para que México gane y no puedo hacer otra cosa.

Y sobre Concacaf, España estableció mucha diferencia con Costa Rica, lo que ha hecho Estados Unidos fue bueno, lo que hicimos nosotros también y lo que digo de Canadá, de los cuatro equipos es el que mejor ha jugado en estos primeros partidos. Costa Rica perdió por mucha diferencia, pero con uno de los candidatos que tiene esta Copa del Mundo.

No es habitual hablar de las alineaciones del día siguiente, pero ¿que criterios eligió para usar al 9 y que tantos cambios habrá?

Aún no defino, no te podría decir, porque no he hablado con los jugadores, al rato entrenaremos, así que ahí definiremos al equipo.

Jugaste con Scaloni ¿Veías en él cosas y cómo le evalúas?

Si te digo que me acuerdo de algo de cuando jugué con él, Podría decir una mentira tan grande que prefiero decirte que no recuerdo nada. No es una pregunta que pueda responder, pero la evolución es lo que muestra la selección argentina, como ha encaminado un proyecto, como los jugadores se han alineado detrás de ese proyecto y la manera en la que fue mutando la selección para terminar con la expresión del último año y medio que es muy distinta a la inicial. Entonces me parece que ha transformado a Argentina en uno de los candidatos a ganar la copa del Mundo y eso no varía por la derrota contra Arabia.

Conoces la idiosincrasia del argentino y sabes que el argentino le quiere ganar a Brasil y el mexicano le quiere ganar a Argentina. ¿Considera este un clásico?

Es un partido importante porque jugar contra un candidato siempre tendrás la intención de ganar y hacer las cosas bien. Después si hay una historia más por el afuera, porque Argentina trajo gente, México trajo más gente, y se encuentran y se callan, pero tampoco podemos establecer como clásico algo que tiene tanta diferencia en la historia.