“Quiero jugar y ser feliz”: Las palabras de ‘JJ’ Macías en su regreso a Chivas y el adiós al Getafe

Después de firmar con el Getafe con la ilusión a tope, ‘JJ’ Macías tuvo que regresar a México, a la Liga MX y a Chivas para continuar con su carrera. El delantero no tuvo los minutos esperados en LaLiga y emprenderá una nueva etapa como rojiblanco para recuperar su nivel.

Una vez que la directiva azulona dio a conocer que el contrato de Macías sería rescindido, comenzaron los rumores sobre su siguiente destino. Algunas fuentes indicaron que iría a la MLS, otras que el Guadalajara volvería a arroparlo en su plantel. Al final, esto fue lo que sucedió.

Por si fuera poco, ‘JJ’ Macías no es el primer futbolista de Chivas que va a España y regresa a casa con poca actividad. Esto ocurrió con Rubí Soto hace unos meses después de su paso por el Villarreal.

¿Qué dijo ‘JJ’ Macías sobre su regreso a Chivas?

‘JJ’ Macías aterrizó en Guadalajara este 7 de febrero y fue recibido por gente de Chivas. Un grupo de reporteros ya lo esperaba para cuestionarlo sobre lo que sucedió en Europa y especialmente por lo que vendrá en la Liga MX.

El atacante respondió con calma y reconoció estar muy contento por volver; Macías agregó que no espera ser titular indiscutible y que trabajará por su lugar. Asimismo, explicó que la felicidad va a ser su prioridad luego de que las lesiones no lo dejaron mostrarse.

“Estoy muy feliz de regresar a casa, más allá de lo que se contó que pasó en Europa. Estoy muy feliz, vengo con toda la humildad del mundo a ganarme un puesto en Chivas; regresé por propia elección, porque hay prioridades en mi vida que quiero poner claras y una de ellas es ser feliz, creo que lo encuentro acá.

“Mi etapa en Europa la voy a dejar a futuro a lo que venga. Lo único que quiero es jugar, ser feliz y lo voy a encontrar acá; retomar mi nivel futbolístico que no he tenido tiempo, tuve desgarres en la pantorrilla que no me dejaron entrenar durante los últimos tres meses, en los que recaí y nada prácticamente es el mensaje y que vengo a ganarme un lugar. Al final del día primero está la felicidad de uno y todos los sabemos aquí“, declaró ‘JJ’ Macías.