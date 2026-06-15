Lo que necesito saber: Entre "tanda de penales" y su propia "selección mexicana de desaparecidos", el colectivo visibilizó al resto del mundo esta crisis que se vive en México.

Este domingo, mientras miles de personas asistieron al partido de Suecia contra Túnez en Monterrey, integrantes de un colectivo salieron a las calles para exigir la búsqueda de las más de 133 mil personas que se encuentran desaparecidas en México a través de la iniciativa “Mundial por los desaparecidos”.

Colectivo protesta durante partido de Mundial en Monterrey // Facebook: Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en Nuevo León

Colectivo protesta en Monterrey para visibilizar crisis de desapariciones

Vamos por pasos. La llegada del Mundial a nuestro país ha brindado la oportunidad de que diversos colectivos puedan manifestarse respecto a las problemáticas que enfrenta nuestro país.

Y aunque la mayoría de protestas se han registrado en la CDMX, este domingo manifestantes asistieron al partido de Suecia contra Túnez en el Estadio Monterrey para visibilizar la crisis de desapariciones en nuestro país.

En redes sociales, se publicaron algunos videos en los que se ve a visitantes nacionales como extranjeros mostrar su apoyo y respeto a los manifestantes… mientras se dirigían a ver el partido.

Pero… ¿Qué es el “Mundial de los Desaparecidos”?

Es una iniciativa del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), en la que exigen a las autoridades la búsqueda de todas las personas desaparecidas en México.

Pero lo que caracterizó esta iniciativa fueron las actividades pacíficas que se realizaron: desde una tanda de penales utilizando porterías con fotografías del gobernador Samuel García hasta mostrar su propia “selección”.

Además de que también actualizó públicamente el registro nacional de víctimas, elevando la cifra de 130 mil a más de 133 mil personas desaparecidas en nuestro país.