Lo que necesitas saber: FIFA tendrá interpretes en todas sus conferencias para que se pueda hablar en español

¡Que dice mi mamá que siempre sí! El Mundial más inclusivo de la historia, como los ha calificado el propio Gianni Infantino, ya permite que se hable español en las conferencias de prensa.

La prohibición para hablar español en algunas conferencias destapó críticas contra la FIFA y sus estrictas medidas, sin embargo para el quinto día de actividades ha rectificado esta regla, de modo que habilitó nuestro idioma y sus respectivas traducciones para todas las conferencias de prensa.

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La regla que impedía hablar en español

La controvertida regla de la FIFA establecía que en una conferencia de prensa se podía hablar en el idioma de origen del equipo A y del equipo B, además del idioma nativo de los entrenadores en caso de ser de una nacionalidad distinta a la selección que dirige. Por ejemplo, en las conferencia de Brasil solo se puede hablar portugués con los jugadores y en Italiano en el caso de su entrenador Carlo Ancelotti, además del inglés como idioma comodín.

Sin embargo esta medida complicó la comunicación en algunos casos, como el de Vinicius, que no entiende el inglés, mientras que muchos periodistas no hablan portugués. El propio futbolista pidió a un reportero español que le hiciera la pregunta en español, pero el moderador impidió la comunicación porque ese idioma no estaba habilitado en esa conferencia.

LO MISMO QUE A HAKIMI



A Vinícius le estaban preguntando en inglés y, como escuchó que era de España, pidió que cambie y le pregunte en español.



Pero NO LO DEJARON porque “no tienen español como interpretación remota”. pic.twitter.com/qqC5vZnlqh — Ecuagol (@ECUAGOL) June 13, 2026

FIFA habilita el español como idioma en todas las conferencias

El español solo estaba habilitado en conferencias de prensa de selecciones hispanohablantes como México, España, Colombia, Argentina, Uruguay, entre otros, en especial en Estados Unidos y Canadá. En México sí se podían hacer preguntas en español aunque las selecciones participantes no hablaran este idioma, como sucedió en las conferencias del juego entre Corea del Sur y Chequia, en Guadalajara.

Sin embargo, en Estados Unidos también se habla español. 57 millones de personas hablan en Español en dicho país, de modo que es el segundo idioma más hablado, y tras las controversias con Vinicius, Hakimi y De Jong, la FIFA echó para atrás su medida y ahora contará con una traductor en español en cada una de sus conferencias.

Giani Infantino en conferencia de prensa

O sea que el inglés y el español estarán disponibles para todas las conferencias de prensa, además de los idiomas originarios de cada selección y de cada entrenador, así que los periodistas podrán preguntar en español y el futbolista o entrenador en cuestión podrá responder en el mismo idioma.