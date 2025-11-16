Lo que necesitas saber:

Paraguay tendrá que concentrarse para su siguiente partido de preparación que es el próximo martes, contra México.

Casi para finalizar el partido entre Estados Unidos y Paraguay, los ánimos entre ambas selecciones se encendieron… tanto que se registro una pelea campal, una escena lamentable y que mancha el deporte.

pelea-campal-partido-entre-jugadores-estados-unidos-paraguay-1
Pelea campal en partido amistoso // Captura de pantalla

¿Qué pasó entre jugadores de Estados Unidos y Paraguay?

Durante el tiempo de compensación y con un marcador 2-1 a favor de los estadounidenses, las cosas se salieron de control cuando los jugadores Gustavo Gómez y Alex Freeman, forcejearon por la pelota para un saque de manos.

El entrenador Gustavo Alfaro intentó calmar las cosas. Aunque integrantes de Estados Unidos y Paraguay comenzaron una pelea a la que incluso se unieron jugadores en la banca y equipo técnico.

Afortunadamente, no pasó a mayores y tras unos minutos del conflicto, el partido “amistoso” se reanudó y el árbitro lo finalizó de manera normal.

Conflicto sin expulsiones…

Una decisión cuestionable, pero que ayudó a calmar las aguas fue el no expulsar a ningún jugador de encuentro. En cambio, como todo quedó registrado por las cámaras, el material será revisado para determinar las sanciones.

Ahora, tras su derrota contra Estados Unidos y este incidente que es más que lamentable, Paraguay tendrá que concentrarse para su siguiente partido de preparación que es el próximo martes, contra México.

Con más de 3 años de experiencia en diversos medios de comunicación, me he puesto la tarea de transmitir las noticias al público de la mejor forma posible :)

