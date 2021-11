Guanyu Zhou a Alfa Romeo: Lista la parrilla de la Fórmula 1 para 2022

¡Enciendan motores! La temporada 2022 de la Fórmula 1 promete ser tan espectacular como la actual y ahora sí conocemos a los 20 pilotos que conformarán la parrilla. El único pendiente estaba en Alfa Romeo, que confirmó al chino Guanyu Zhou como el compañero de Valtteri Bottas.

La próxima temporada representará un momento sumamente interesante para la nueva generación de pilotos. Algunos vivirán su segundo año, otros incluso el tercero en la Fórmula 1 y lo único seguro es que la parrilla de 2022 será muestra de los talentos jóvenes.

Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris, Alex Albon y Yuki Tsunoda son algunos de ellos. Nikita Mazepin, Mick Schumacher y el mismo Zhou completan la lista y buscarán afianzarse en mayor o menor medida a sus asientos en las escuderías. Y claro, también estarán los experimentados como Lewis Hamilton o Fernando Alonso.

Lewis Hamilton y George Russell: En medio de una dura pelea por los campeonatos, Mercedes dijo adiós a Valtteri Bottas. El finlandés llegó a desobedecer algunas decisiones y los roces provocaron el final de una era por demás exitosa.

Ahora es turno de que Russell muestre sus capacidades en un auto más competitivo, luego de dejar buenas sensaciones con Williams.

Max Verstappen y Checo Pérez: Una de las parejas más interesantes este año, repetirá en la parrilla de la Fórmula 1 en 2022. El piloto mexicano ocupó un asiento difícil de mantener, ya que Gasly y Albon salieron en momentos diferentes ante la necesidad de tener mejores resultados.

Con 5 podios hasta el momento y una victoria incluida, Checo ha sido pieza fundamental en la lucha por los campeonatos e impulsó a Verstappen en más de una ocasión.

Charles Leclerc y Carlos Sainz: La Scuderia se afianzó al tercer lugar del campeonato de pilotos en México y Brasil. Ambos pilotos han subido al podio en diversas ocasiones en medio de la competencia con McLaren; el monegasco tiene contrato hasta 2022 y el español hasta finales de 2022.

Lando Norris y Daniel Ricciardo: Aunque todos los reflectores suelen irse con Mercedes y Red Bull, esta pareja triunfó en Italia con un 1-2 inesperado. Ambos se mantienen juntos en la parrilla de Fórmula 1 para 2022, cuando se espera que Norris tenga mayor protagonismo.

Sebastian Vettel y Lance Stroll: Aunque los resultados en este equipo no han sido los esperados, su alineación se mantiene para 2022. Después de haber despedido a Checo Pérez, la escudería no ha podido subir del séptimo peldaño en el campeonato de constructores.

Pierre Gasly y Yuki Tsunoda: La ‘cantera’ de Red Bull vive en una montaña rusa con sus pilotos, que seguirán el próximo año. Gasly fue protagonista en 2021 fuera de la pista, pues habló durante varias semanas sobre sus merecimientos para volver al lugar que perdió en 2019.

Fernando Alonso y Esteban Ocon: Esta dupla tiene al equipo en la quinta posición del campeonato de constructores, cara a cara con AlphaTauri. La experiencia y la juventud se unen en Alpine para buscar mejores resultados en 2022.

Valtteri Bottas y Guanyu Zhou: Algo interesante sobre la llegada de Bottas a este equipo será ver qué tan competitivo es en su auto. El retiro de Kimi Raikkonen abrió el espacio a que el finlandés buscara nuevos horizontes y será el mentor del primer piloto chino en la Fórmula 1.

Mick Schumacher y Nikita Mazepin: La dupla más joven de 2021 lo será también en la parrilla de Fórmula 1 en 2022. En su segundo año con la escudería estadounidense, ambos intentarán sumar unidades y salir de los últimos dos lugares que suelen ocupar.

Nicholas Latifi y Alex Albon: La salida de Russell a Mercedes dejó un espacio en Williams que será ocupado por Albon. El piloto tailandés regresa a la parrilla de Fórmula 1 en 2022 tras haber perdido el asiento de Red Bull ante la llegada de Checo Pérez.

The final piece of the 2022 puzzle is in place! 🧩#F1 pic.twitter.com/MIWthY85Ad

— Formula 1 (@F1) November 16, 2021