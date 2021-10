Pierre Gasly insiste en que luchará por el asiento de Checo Pérez en Red Bull: “Quiero victorias y podios”

No se va a rendir: Luego de la polémica llegó la calma, pero Pierre Gasly no piensa desistir en su intento de regresar a Red Bull. Hace poco aseguró que merece el asiento que hoy está en manos del mexicano Checo Pérez y que no entendía las decisiones de la escudería, así que mantiene firmes sus objetivos.

El discurso del piloto francés cambió un poco a comparación de las semanas anteriores. Todavía considera que merece el lugar por el que pasó hace unos años y destacó que ahora cuenta con más experiencia para cumplir con la responsabilidad. Asimismo, aseguró que seguirá en la pelea por regresar al equipo austriaco.

“Creo que he mostrado un gran nivel esta temporada, mejor que en 2018 cuando recibí la oportunidad. Con mejor nivel y más experiencia este año, podría merecer una mejor oportunidad. Pero esa es la decisión y no detiene mi motivación. He estado en el lugar de Sergio y es cuestión de perspectivas“, dijo a la F1.

Y es que sin importar lo que se diga o incluso lo que suceda en las pistas, Pierre Gasly tiene los ojos en Red Bull para apuntalar su carrera. Con AlphaTauri ha logrado competir e incluso alcanzar los podios, pero para él no es suficiente y su día a día

“Mi meta es estar en Red Bull, no hay sorpresa en ello. Quiero estar en un auto que me permita pelear por victorias y podios. Ese siempre será mi objetivo, es por lo que estoy trabajando cada mañana, por lo que trabajo en mí mismo e intento ser un mejor piloto“, agregó.

¿Pierre Gasly le ‘llenará el ojo’ a Red Bull en Austin?

A pesar de que Pierre Gasly busca volver a Red Bull lo antes posible, el francés está consciente de que el Gran Premio de Austin no es mu mejor oportunidad para acercarse al podio. Además de recordar su última visita a territorio estadounidense, el piloto se mostró tranquilo de cara al cierre de la temporada.

“No he tenido grandes carreras en Austin todavía, lo mejor fue un décimo lugar la última vez que estuvimos aquí. No estoy particularmente preocupado por ello, ya que el auto está trabajando bien por el momento y necesitamos evitar cualquier problema. De esa forma podríamos mantenernos cerca de Alpine en el campeonato“, sentenció Gasly.