Christian Pulisic entró a la cacha contra México a los 69 minutos y durante la transmisión de TV Azteca, Christian Martinoli advirtió a su manera: “Este sí, Doctor”. Sólo cinco minutos después, el delantero del Chelsea remató en el área chica un centro de Tim Weah tras ganarle la posición al ‘Cata’ Domínguez. Al final, México cayó 2-0 en Cincinnati.

En la repetición del gol se ve cómo Pulisic se escapa fácilmente del ‘Chaka’ Rodríguez, quien no hizo el mínimo intento por seguirlo y una vez que remató en las narices de Ochoa, el delantero del Chelsea festejó descubriendo una playera con la leyenda “Man in the mirror” (El hombre en el espejo).

‘Man in the mirror’, una nueva era entre Estados Unidos y México

El festejo fue un claro mensaje dedicado al portero de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa, quien días antes del partido declaró en TUDN que “México es el espejo en el que Estados Unidos quiere verse reflejado”, en referencia a que el futbol mexicano está encima del estadounidense.

Las declaraciones llegaron a los oídos de los jugadores de Estados Unidos, en especial a los de Tim Weah y DeAndre Yedlin, quienes fueron los responsables de la playera que mostró Pulisc, la nueva pesadilla del Tri.

“DeAndre y yo hicimos que los chicos del equipo hicieran la camiseta. Es solo para enviar un mensaje, ya sabes. Creo que ahora es una nueva era. Antes del juego, México hablaba mucho y vencerlos simplemente los calla. Tenemos que seguir ganando partidos y seguir venciéndolos. Esa es la única forma en que vamos a ganarnos su respeto y el respeto del mundo”, mencionó el jugador del Lille, de acuerdo con The Athetic.

Al final del partido, el sonido local del TQL Stadium festejó el triunfo 2-0 sobre la Selección Mexicana con la canción “Man in the Mirror”, de Michael Jackson.

¿México resintió la inactividad de sus jugadores ‘europeos’?

Al final del partido, el técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, explicó que cuenta con un equipo rico en técnica, sin embargo, su oncena perdió intensidad en la parte final del primer tiempo y sobre todo en el complemento, lo cual atribuye a que varios de sus jugadores no tienen tanta actividad en Europa.

“Cuando un equipo dinámico, como Estados Unidos que corre tanto, se pierde la intensidad, quizá debido a la fatiga o a que algunos jugadores no están jugando mucho con sus clubes”, indicó.

“Cuando igualamos la intensidad de Estados Unidos creamos ocasiones y creo que éramos el mejor equipo. En la segunda parte, cuando empezamos a bajar la intensidad, que empezó al final de la primera parte, controlaron el juego y fueron más efectivos. Cuando marcaron el primer gol, se hizo más difícil controlar el juego”, mencionó.

Para este partido, Estados Unidos convocó a 25 jugadores, de los cuales 15 militan en Europa, y la mayor parte de ellos son titulares sin haber superado los 24 años de edad, mientras que México llamó a ocho ‘europeos’, de los cuales sólo cuatro son titulares en sus equipos y el resto son suplentes, como el caso de Héctor Herrera, quien apenas tiene minutos con el Atlético de Madrid.

Martino dejó fuera de la convocatoria a otros ‘europeos’ como el caso de Gerardo Arteaga, quien es titular con el Genk, así como Erick Gutiérrez y José Juan Macías, quienes están prácticamente borrados en el PSV Eindhoven y Getefe, respectivamente.