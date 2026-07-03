Lo que necesitas saber:

Portugal se enfrentará a España por el boleto a los cuartos de final el lunes 6 de julio a las 13:00 hrs en Dallas.

¡Adiós, Luka Modric! Portugal remontó, ganó y eliminó a Croacia en los últimos minutos del partido y eso significa que llegó la hora de despedirnos del gran Luka Modric, quien jugó su último partido en Copas del Mundo a sus 40 años de edad.

Sabíamos que llegaría el día de decirle adiós a un genio como Luka, pero no deja de ser triste saber que su historia en los Mundiales llegó a su fin. Se nos va un grande, aquel que le ganó un balón de oro a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en sus mejores años.

Después de celebrar tantas victorias con Cristiano Ronaldo y compartir muchos años en el Real Madrid, fue él junto a Portugal, los que acabaron con su sueño mundialista.

Luka Modric y Cristiano Ronaldo
Fotografía @selecaoportugal vía X

Portugal remontó y eliminó a Croacia

Croacia inició ganando el partido. Al minuto 53, Ivan Perisic marcó el 1-0, sin embargo, esa alegría le duró poco.

Justo cuando la presión y el tiempo comenzaban a pesar más del lado portugués, el árbitro marcó un penal al minuto 68, que los regresó a la vida. Cristiano Ronaldo fue el encargado de cobrar el tiro; no solo empató el marcador, también marcó su primer gol en un partido de eliminación directa de una Copa del Mundo.

Tristemente, el ‘Comandante’ no pudo hacer más y salió de cambio al minuto 80 por Rúben Neves ¿La buena noticia? Este no será su último partido en el Mundial; todavía tiene garantizados 90 minutos en los octavos de final.

Cristiano Ronaldo
Fotografía @FIFAWorldCup vía X

En los últimos minutos de partido, cuando parecía que todo se definiría en tiempos extra, Gonçalo Ramos clavó el 2-1, el gol que mandó a Portugal a los octavos de final, el que mantuvo a Cristiano Ronaldo en el Mundial, el que despidió a Luka Modric y el que le rindió homenaje a la memoria de Diogo Jota y André Silva.

Croacia había conseguido el 2-2, en los últimos minutos del juego, pero el árbitro lo anuló por fuera de lugar y ahí se acabó el sueño de los croatas.

¿Cuándo se juega el España vs Portugal?

Después de sobrevivir al juego dramático contra Croacia, Portugal se tendrá que enfrentar a España por el boleto a los cuartos de final el lunes 6 de julio a las 13:00 hrs en Dallas.

Bracket del Mundial, al momento
Sopitas.com

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

México vs. Inglaterra: películas para conocer mejor a los rivales

México vs. Inglaterra: películas para conocer mejor a los rivales
Lo que sabemos del posible cambio de horario del partido México vs. Inglaterra

¿México vs Inglaterra cambia de horario? Esto es lo que sabemos
Karim López, mexicano en la NBA

Karim López lanza mensaje a Warriors, Bulls y Pistons: “Les demostraré que se equivocaron”
Lewis Hamilton largará primero en la sprint de Silverstone

Así queda la parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Gran Bretaña con Hamilton en la pole

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook