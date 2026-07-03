Lo que necesitas saber: Portugal se enfrentará a España por el boleto a los cuartos de final el lunes 6 de julio a las 13:00 hrs en Dallas.

¡Adiós, Luka Modric! Portugal remontó, ganó y eliminó a Croacia en los últimos minutos del partido y eso significa que llegó la hora de despedirnos del gran Luka Modric, quien jugó su último partido en Copas del Mundo a sus 40 años de edad.

Sabíamos que llegaría el día de decirle adiós a un genio como Luka, pero no deja de ser triste saber que su historia en los Mundiales llegó a su fin. Se nos va un grande, aquel que le ganó un balón de oro a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en sus mejores años.

Después de celebrar tantas victorias con Cristiano Ronaldo y compartir muchos años en el Real Madrid, fue él junto a Portugal, los que acabaron con su sueño mundialista.

Fotografía @selecaoportugal vía X

Portugal remontó y eliminó a Croacia

Croacia inició ganando el partido. Al minuto 53, Ivan Perisic marcó el 1-0, sin embargo, esa alegría le duró poco.

Justo cuando la presión y el tiempo comenzaban a pesar más del lado portugués, el árbitro marcó un penal al minuto 68, que los regresó a la vida. Cristiano Ronaldo fue el encargado de cobrar el tiro; no solo empató el marcador, también marcó su primer gol en un partido de eliminación directa de una Copa del Mundo.

Tristemente, el ‘Comandante’ no pudo hacer más y salió de cambio al minuto 80 por Rúben Neves ¿La buena noticia? Este no será su último partido en el Mundial; todavía tiene garantizados 90 minutos en los octavos de final.

Fotografía @FIFAWorldCup vía X

En los últimos minutos de partido, cuando parecía que todo se definiría en tiempos extra, Gonçalo Ramos clavó el 2-1, el gol que mandó a Portugal a los octavos de final, el que mantuvo a Cristiano Ronaldo en el Mundial, el que despidió a Luka Modric y el que le rindió homenaje a la memoria de Diogo Jota y André Silva.

Croacia había conseguido el 2-2, en los últimos minutos del juego, pero el árbitro lo anuló por fuera de lugar y ahí se acabó el sueño de los croatas.

¿Cuándo se juega el España vs Portugal?

Después de sobrevivir al juego dramático contra Croacia, Portugal se tendrá que enfrentar a España por el boleto a los cuartos de final el lunes 6 de julio a las 13:00 hrs en Dallas.