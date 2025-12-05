Lo que necesitas saber: Se entregará de forma anual, pero aprovecharon el sorteo para darlo este año

La FIFA y Gianni Infantino anunciaron hace tiempo que se entregaría un nuevo reconocimiento en el mundo del futbol. Se trata del ‘Premio FIFA de la Paz’, que se entregó previo al Sorteo del Mundial 2026… ¿Qué es eso o de qué va?

Bueno, tal como lo dijeron en la ceremonia, la idea es premiar a aquellas personas que contribuyan con sus acciones a fomentar la paz entre los pueblos del mundo. Y tal como se esperaba, se lo dieron a Donald Trump.

¿Qué es el Premio FIFA de la Paz?

La FIFA quiere aprovechar su impacto y alcance para impulsar acciones a favor de la paz. Sobre todo en tiempos actuales en que varias regiones del mundo atraviesan varios conflictos graves e importantes.

Por eso es que decidieron crear el Premio FIFA de la Paz y reconocer a aquellas personas que buscar terminar con esos problemas con acciones, más allá de solo discursos.

“En un mundo cada vez más convulso y dividido, es fundamental reconocer la extraordinaria contribución de quienes trabajan incansablemente para poner fin a los conflictos y unir a las personas en un espíritu de paz. El fútbol representa la paz y, en nombre de toda la comunidad futbolística mundial, el Premio FIFA de la Paz – El Fútbol Une al Mundo – reconocerá los enormes esfuerzos de quienes unen a las personas, brindando esperanza a las futuras generaciones”. Dijo Infantino, presidente de la FIFA.

El presidente de la FIFA – Foto: Getty Images

¿Por qué se lo dieron a Donald Trump?

Según Gianni Infantino, la FIFA se fijó en Trump precisamente por sus acciones como mediador de diversos conflictos, desde lo que pasa en Medio Oriente, Ucrania y Rusia, India y Pakistán, Ruanda y RD del Congo y más.

El propio Trump dijo al recibir el trofeo (que la neta está medio raro) que ha salvado millones de vidas y que el mundo está mejor ahora que él ocupa la presidencia de Estados Unidos.

Claro, seguro también tuvo mucho que ver que Trump no ganó el Premio Nobel de la Paz como tanto quería. Nos suena a que en la FIFA decidieron inventar este premio de la paz para que Trump no se quedara con las manos vacías ahora que Infantino y él son los mejores amigos del mundo.

Foto: FIFA.com

En fin, ya se entregó por primera vez este 2025, durante el Sorteo de la FIFA, pero debes saber que se entregará de forma anual.