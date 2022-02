El despertar de Pumas, el debut de Mia Fishel y los 26 goles de la Jornada 5 Femenil

La Jornada 5 de la Liga MX Femenil representó el cierre de la primera fecha doble en el Clausura 2022 y la actividad no decepcionó. El hecho de que ocho partidos se jugaran el mismo día y casi a la misma hora complicó que los aficionados pudieran poner atención a sus equipos; aun así, la cuota de goles se elevó a 26 y hay muchos temas para platicar.

León y Gallos nos regalaron un partidazo que terminó 4-2 a favor de las esmeraldas… pero para no variar, tuvimos que conformarnos con el resumen del juego porque no hubo transmisión. América goleó a Necaxa en Coapa con un golazo de Katty Martínez y Pachuca también ganó en su visita a Toluca con Charlyn Corral que sigue on fire.

Pumas despertó y goleó a Santos en el Olímpico Universitario

Si bien es cierto que las Pumas de Karina Báez comenzaron el torneo con victoria ante León, después generaron varias dudas en su afición. Las derrotas contra América y Necaxa, así como el empate vs Gallos demostraron que hay aspectos por mejorar y esto se dio ante Santos.

Deneva Cagigas, Paola Chavero, Fabiola Santamaría y Kyara Rodríguez firmaron una goleada de 4-0 que levanta los ánimos felinos. Este equipo mantiene una base sólida en su plantel; sin embargo, el COVID-19 y las lesiones provocaron varias bajas en las últimas semanas. La buena noticia es que pudimos ver una mejor versión de las universitarias y la esperanza de sus seguidores es que se mantenga este nivel.

Así fue el debut de Mia Fishel con Tigres

Las altas y bajas de Tigres dieron mucho de que hablar en el invierno y la Jornada 5 de la Liga Femenil nos permitió ver los primeros minutos de Mia Fishel en México.

La estadounidense entró al campo al minuto 65 en lugar de Belén Cruz y aunque no anotó, dejó buenas sensaciones en la afición felina. Es cierto que la falta de actividad a nivel de clubes impidió que veamos su mejor nivel pero el interés por verla junto a Uchenna Kanu, Stephany Mayor y las demás figuras universitarias es muy grande.

La pelea por el título de goleo, al rojo vivo en la Jornada 5 Femenil

Parece que la Jornada 5 de la Liga MX Femenil es pronto para hablar de posibles campeonas de goleo, pero la pelea ya luce bastante cerrada y aparecen nombres para las candidatas. Charlyn Corral (7), Alicia Cervantes (6), Katty Martínez (4) y Uchenna Kanu (4) lideran la tabla a la que se unió también Daniela Calderón del León.

Por ahora es complicado dar un pronóstico sobre quien ganará este rubro; no obstante, la parte favorable incluye a la Selección Méxicana. Las dirigidas por Mónica Vergara comenzarán a disputar partidos oficiales rumbo a Australia y Nueva Zelanda 2023, por lo que el ataque quedará en buenas manos.

Todos los resultados de la Jornada 5 en la Liga MX Femenil

Toluca 1-3 Pachuca

Atlas 1-0 Puebla

América 3-0 Necaxa

FC Juárez 1-3 Rayadas

Chivas 1-0 Cruz Azul

León 4-2 Gallos

Pumas 4-0 Santos

Mazatlán 1-0 Atlético de San Luis

Tijuana 1-1 Tigres