¿Qué es la miocarditis y cuál es su relación con los deportistas que superaron el COVID?

La pandemia de COVID-19 provocó una serie de grandes descubrimientos médicos que revolucionan la medicina todos los días. Entre ellos, está la relación de la miocarditis con los pacientes que en algún momento dieron positivo a la enfermedad.

Y aunque muchas creencias señalan que las personas jóvenes con un estilo de vida saludable no son propensas a presentar complicaciones, las estadísticas ya muestran lo contrario. Por ello, un grupo de especialistas analizó a un grupo de atletas que presenta algunas complicaciones cardiacas a pesar de haberse recuperado del coronavirus.

¿Qué es la miocarditis?

De acuerdo con el Texas Heart Institute, la miocarditis es la inflamación del miocardio o la pared muscular del corazón o músculo cardíaco. Este se contrae para bombear la sangre cuando sale del corazón y posteriormente se relaja mientras la sangre regresa.

Consecuencias y relación con los deportistas

Las consecuencias varían dependiendo del paciente. Pueden ir desde no sentir o presentar absolutamente ningún síntoma, hasta la muerte. Otras personas requieren de un trasplante, pero la relación de la miocarditis con el COVID-19 todavía es desconocida para los expertos.

Sin embargo, la revista JAMA Cardiology publicó un artículo en mayo de 2021 que explica la aparición de miocarditis en atletas de alto rendimiento que se contagiaron y superaron el COVID. Los resultados son sorprendentes.

De los mil 597 deportistas que participaron en el estudio, 37 fueron diagnosticados con miocarditis clínica o subclínica; es decir, el 2.3 por ciento. De todos los que presentaron esta inflamación, solo 9 habían tenido síntomas provocados por el coronavirus y los médicos detectaron el padecimiento a través de resonancia magnética.

Los resultados también explican que de los 37 atletas, nueve presentaban síntomas cardiacos. 8 de ellos reportó haber tenido dolor en el pecho, 3 de los 9 llegó con disnea (dificultad para respirar) y 3 de 9 también tenían palpitaciones.

El problema para la población en general, es que las resonancias son estudios caros y no siempre son accesibles para todos. Esto lo explica el doctor Nicolás Veller en su canal de YouTube.

Las nuevas recomendaciones para los atletas

Desde que estamos en posible contacto con el coronavirus, hemos visto a miles de atletas cumplir con el aislamiento y regresar a sus actividades normales poco después de superar la enfermedad. No obstante, esto podría ser contraproducente.

Araceli Boraita, jefa de Cardiología en la Agencia Estatal Antidopaje (AEPSAD), dijo a El Confidencial que las inflamaciones producidas por el COVID provocan que sea mejor que los deportistas descansen al menos un mes después de haber dado negativo.

“Un deportista joven no debe entrenar hasta cuatro semanas después de la cuarentena. Desde que aplicamos esa regla, no ha habido problemas graves. Hay que ser muy estrictos con el deporte de alta competición, monitorizar siempre el entrenamiento. El problema, claro, es que algunos clubes no hacen caso, hay demasiadas presiones“, explicó.

¿El desvanecimiento de Christian Eriksen estuvo relacionado con la miocarditis?

Desde hace algunas semanas, surgieron cuestionamientos sobre la relación del coronavirus con casos como el de Christian Eriksen. El futbolista danés de 29 años de edad se desvaneció en el primer partido que jugaba en la Eurocopa 2020 y se descubrió que esto tuvo origen en el corazón.

Días después de lo ocurrido, el jugador tuvo que pasar por el quirófano. Los médicos determinaron que lo mejor era colocarle un desfibrilador cardioversor implantable (DCI), que se encarga de detectar latidos anormales.

Afortunadamente, los mismos expertos descartaron que esto fuera consecuencia del COVID, incluso de la vacuna que Eriksen ya había recibido. En consecuencia, podemos asumir que no todos los casos tienen relación con el corazón o con la misma miocarditis y tal como indica el estudio de JAMA Cardiology, es difícil de detectar.