Aunque la mayor parte del mundo siempre recuerde al héroe, no se puede imaginar a éste sin su antagonista. No habría Vengadores sin Thanos, no habría Superman sin Lex Luthor y en la lucha libre, no habría Hulk Hogan sin The Iron Sheik.

Si Hulk Hogan consiguió un éxito nunca antes visto para un luchador en la década de los 80’s, fue en gran parte por la aparición de The Iron Sheik en su carrera.

The Iron Sheik en Wrestlemania 21 – Foto: Getty Images

Un villano como The Iron Sheik y todo lo que representaba para la cultura de Estados Unidos, hizo que Hulk Hogan se transformara el héroe patriótico que el país de las barras y las estrellas necesitaba.

Así que, parte de la leyenda que se creó de Hulk Hogan en la lucha libre (WWE y WCW), en la televisión y el mundo del cine, se le debe al icónico luchador, uno de los mayores villanos del deporte.

Este miércoles 7 de junio de 2023, The Iron Sheik falleció a los 81 años de edad. La WWE lo confirmó tras postear una imagen y un comunicado sobre el fallecimiento del miembro del Salón de la Fama.

El fallecimiento de la leyenda, The Iron Sheik – Foto: Twitter (@WWE)

El legado de The Iron Sheik en la WWE y el mundo de la lucha libre

Su trabajo fue mayormente conocido en la WWE, empresa que lo catapultó a lo más alto del entretenimiento deportivo, pero antes de llegar a la WWF (nombre que tenía antes la WWE), tuvo mucho éxito.

Tuvo sus inicios como competidor amateur de lucha grecorromana, algo que le ayudó en su futuro como luchador profesional. Ganó una medalla de oro en el Athletic Union de 1971, en la categoría de las 180.5 libras.

Llegó a la WWE y su impacto fue casi inmediato, porque en 1983 le quitaría el cinturón máximo a Bob Buckland en el Madison Square Garden, aunque un poco polémica su victoria.

Comenzó una rivalidad con Hulk Hogan, su máximo rival, y eventualmente perdió el título de la WWE ante la estrella de Estados Unidos, pero para ese momento, ya se había convertido en un figurón.

Fue campeón en parejas junto a Nikolai Volkoff, creando uno de los equipos más peligrosos en la historia. Ganaron el cetro por equipos en el primer Wrestlemania en 1985.

Su última aparición en WWE fue en Wrestlemania X-7, cuando varias leyendas se subieron al ring una vez más para enfrentarse en un battle royal, el cual ganó eliminando a otro de sus grandes rivales, el Sargento Slaughter.

Uno de los mayores villanos en la historia de WWE – Foto: Getty Images