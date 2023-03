La WWE ha creado toda una experiencia cuando se trata de lucha libre y es que, les ha regalado los fans noches increíbles de Wrestlemania, el evento más importante en la compañía.

Son 39 ediciones de Wrestlemania y son infinidad los luchadores que han pasado por la “vitrina de los inmortales” y son millones los que sueñan con algún día parecer en alguna viñeta de este evento.

Y es que, la WWE ha tenido mucho éxito haciendo que este evento sea el más prestigioso de toda la lucha libre profesional, sin importar compañías, países y más.

John Cena en conferencia de prensa de Wrestlemania – Foto: Getty Images

Entonces, cómo se trata de un evento anual y son algo parecido a los Oscars o los Grammys, todos los luchares buscan robarse el show en Wrestlemania y algunos lo logran, sin estar en el evento principal.

En Sopitas.com nos dimos a la tarea de ver la mayoría de los Wrestlemania para encontrar los mejores momentos en la historia y recapitularlos para todos nuestros sopilectores.

Escenario de Wrestlemania – Foto: Getty Images

Los momentos OMG! que se han dado en Wrestlemania

Hulk Hogan logra lo imposible en Wrestlemania III

Andre el Gigante era eso mismo, un gigante que llegó a la lucha libre para ser una atracción sin igual. Se enfrentó a Hulk Hogan en la tercera edición de la “vitrina de los inmortales”.

Hulk Hogan vs Andre el Gigante en Wrestlemania – Foto: Getty Images

El objeto inamovibles contra la fuerza sobre humana, esa descripción del narrador de WWE quedó inmortalizada para siempre, pero si algo se tatuó en la memoria de los fans, fue el powerslam que le hizo Hulkster a Andre.

Hulk Hogan levanto a Andre del suelo y lo tiró de espaldas sobre la lona, algo que parecía imposible por el tamaño del gigante, pero el Hulkster lo logró y tras ese movimiento, le aplicó su famosa llave del ‘Leg Drop’ para vencerlo.

Edge y Jeff Hardy con la lanza más impresionante

Wrestlemania X-7 es para muchos el mejor evento de este tipo en toda la historia, fueron muchas las luchas que dejaron a todos asombrados, pero una en especial sigue en los corazones de todos los fans.

Aquella TLC II (tablas, mesas y escaleras) entre los Hardyz, los Dudleys y Edge & Christian. Estos equipos pusieron a la división en parejas en el mapa, pues consiguieron que los fans se fijaran en ellos -más que en otras rivalidades- por la espectacularidad de sus peleas.

Edge & Christian resultaron triunfadores, pero algo que recordará la gente durante toda la vida, es la lanza que Edge le aplicó a Jeff Hardy a varios metros de altura… simplemente espectacular, aunque también bastante arriesgado.

Jeff Hardy le regresa la dosis a Edge años más tarde en Wrestlemania

Ya no eran más equipos, ahora Jeff Hardy y Edge peleaban en solitario. Ambos entraron a la lucha de Money in the Bank del Wrestlemania 23. Como era de esperarse, había cuentas pendientes entre ellos.

Por cierto, Matt Hardy también estaba en la lucha y por un momento se unió a Jeff para poner acostado a Edge sobre una escalera entre la barda de aficionados y la falta del ring. Jeff colocó una escalera en el ring, se subió a ella y se lanzó directamente hacia el canadiense y se destrozaron ambos.

Mike Foley logra su momento Wrestlemania

Llevaba mucho tiempo en la lucha libre, ganó el campeonato de WWE, era uno de los más queridos por toda la afición y hasta había dejado un highlight en Hell in a Cell junto al Undertaker -muy doloroso para él-.

Pero, en la carrera de Mike Foley, le faltaba algo y era su momento Wrestlemania, que consiguió en la edición 22. Se enfrentó a Edge en una pelea callejera y aunque perdió, dejó un momento digno de lo extremo que era Foley.

Mike Foley, la leyenda extrema de la WWE – Foto: Getty Images

Ambos ya ensangrentados, buscaban finiquitar el trámite de la lucha. Foley roció con un líquido flamable una mesa ubicada abajo del ring, pero Lita (acompañante de Edge) lo goleó y fue ella quien le prendió fuego a la mesa.

Edge aprovechó el golpe a Foley para recuperarse y aplicar una lanza que mandó a los dos afuera del ring y directamente a romper la mesa en llamas. Tras eso, el canadiense sólo cubrió a Foley para la victoria.

Brock Lesnar casi se mata en Wrestlemania

Antes de ser la Bestia, era ‘la siguiente gran cosa’ de la lucha libre en WWE. Ganó el Royal Rumble meses atrás para poder desafiar a Kurt Angle por el campeonato máximo de WWE.

Brock Lesnar vs Kurt Angle en Wrestlemania X9 – Foto: Getty Images

Se vieron las caras en Wrestlemania X9 y fue el evento principal. Un peleón es poco, porque tuvo de todo, incluido el drama, que llegó cuando Brock intentó aplicar un mortal hacia adelante, que le salió mal y cayó con su cabeza directa en la lona.

Con todo el dolor y hasta una conmoción cerebral, Lesnar logró terminar la lucha, vencer a Kurt Angle, ser el nuevo campeón de WWE y robarse el show en aquel Wrestlemania.

Randy Orton y el super RKO en un super Wrestlemania

Después de una larga rivalidad entre Randy Orton y Seth Rollins con el grupo llamado ‘La autoridad’ inmiscuido, cerraron sus diferencias en Wrestlemania 31.

Randy Orton se llevo la victoria después de aplicar un RKO (su movimiento de firma) a Seth Rollins en el aire y con un impulso de varios metros. Sin duda alguna, el RKO más grande de todos los tiempos tuvo lugar en Wrestlemania.

Seth Rollins canjea su Money in the Bank en el evento principal de Wrestlemania

Sufrió la derrota y el RKO más grande en la historia de la WWE. Seth Rollins no se podía quedar así en una noche como Wrestlemania y se tenía que robar el show por completo.

Durante la Roman Reigns vs Brock Lesnar del evento principal, casi al final de la lucha sonó la música de Rollins y anunciaba que canjeaba su maletín dinero en el banco y fue agregado a la lucha.

No ganó de inmediato, de hecho, Brock Lesnar lo había colocado en sus hombros para hacerle un F-5 y Reigns lo salvó con una lanza a la bestia. Después, Seth le aplicó a su examigo el pisotón clásico del luchador para ganar el título de WWE en una noche gloriosa.

Shane McMahon y sus locuras en Hell in a Cell

Además de ser hijo del dueño, también es un gran luchador. Shane se ha ganado el respeto de fanáticos y luchadores por las locuras que ejecuta.

Regresó de muchos años para reclamar su lugar en la empresa y Vince no estaba ran contento con ello. Así que pelearon una vez más en Wrestlemania, sólo que Vince ya no podía por su edad y eligió al Undertaker como su representante.

La entrada del Undertaker en Wrestlemania – Foto: Getty Images

Y fue dentro de una Hell in a Cell. Fue una lucha brutal para ambos, pero Shane tenía una predisposición a las tendencias extrañas. Logró poner al Undertaker sobre la mesa de transmisión, subió a lo alto de la reja y se aventó.

Fue un vuelo espectacular y que dejó a todos preocupados, asombrados y hasta horrorizados. La caída fue brutal y con mucho dolor, porque ni conectó al Undertaker, logró terminar la pelea con pésimo resultado para el hijo del dueño.

DX y NWO, por fin se ven las caras

Aunque la Sting vs Triple H, fue una historia mal contada y a destiempo sobre lo que fue un WWE vs WCW, tuvo sus buenos momentos o mejor dichos históricos.

La lucha y la rivalidad ya no tenían caso, porque la guerra WCW vs WWE había sucedido mas de 15 años atrás, pues a la empresa se le hizo fácil colocar esta lucha representando este tópico.

En un momento de la lucha, DX (grupo emblemático de WWE y Triple H) intervino a favor del ‘Rey de Reyes’. Pero, por un momento, la arena se detuvo para corear a los integrantes de NWO (grupo emblemático de WCW).

Se enfrentaron afuera del ring y se notaba que la edad ya les pesaba, pero es un momento glorioso por todo lo que significan ambos grupos y aunque sólo fue un momento, pero nos hizo felices recordando viejos tiempos… ¡Éramos felices y no lo sabíamos!

El adiós de la inmortal racha de Undertaker en Wrestlemania

No existe momento en Wrestlemania más memorable que cuando el Undertaker perdió su racha invicta. Realmente nadie esperaba que sucediera, literal, dejando a todos con la boca abierta.

Undertaker y su racha, fue por mucho tiempo lo único que importaba en algunos eventos como Wrestlemania, además, muchas leyendas lo habían intentado, pero no lo lograron.

Brock Lesnar se alzó con el triunfo, con la racha más importante en la historia de la lucha libre profesional y con el legado del Undertaker, porque después de esa derrota, el ‘Hombre Muerto’ ya no fue el mismo.