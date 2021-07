La carta de la reina Isabel II a la Selección de Inglaterra previo a la final de la Eurocopa

Inglaterra vive uno de los momentos más eufóricos después de que su Selección conquistar el pase a la final de la Eurocopa, en la cual enfrentará a Italia en el estadio de Wembley.

Tuvieron que pasar 55 años para que el combinado británico se instalara en una final grande, después de ganar el Mundial de 1966 ante Alemania. Aquella ocasión, la final se disputó en Wembley, que repite como escenario para el equipo que dirige Gareth Southgate.

En 1966, la Reina Isabel II, de 40 años, entregó el trofeo Jules Rimet al capitán de aquella selección, Bobby Moore. Debido a las restricciones por pandemia, la reina de 95 años de edad no asistirá a Wembely, sin embargo compartió una carta, dirigida a Southgate, a quien deseó suerte para conquistar la primera Eurocopa.

“Hace 55 años tuve la suerte de entregar la Copa del Mundo a Bobby Moore y vi lo que significó para los jugadores, cuerpo técnico y personal alcanzar y ganar la final del máximo torneo internacional de futbol.

“Quiero enviar mis felicitaciones y las de mi familia a todos ustedes por llegar a la final de la Eurocopa. Envío mis buenos deseos para mañana con la esperanza de que la historia registre no solo su triunfo, sino también el espíritu, compromiso y orgullo con el que se han comportado”, indica el documento.

A very, very special message for Gareth Southgate and the #ThreeLions.

Thank you for your support, Your Majesty. pic.twitter.com/YlWfEFb08I

— England (@England) July 10, 2021