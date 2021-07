Aficionada de Inglaterra se reportó enferma en su trabajo… ¡Y la cacharon en la Eurocopa!

Whaaat!? Aunque ya sabíamos que la Selección de Inglaterra y sus aficionados están más que ansiosos por ganar la Euro 2020, esta mujer se voló la barda: Nina Farooqi se reportó enferma en el trabajo para ir a la semifinal contra Dinamarca y el final de la historia dio un giro inesperado.

La falta de personal en la empresa de la ahora ex trabajadora era un buen motivo para pensar que no le darían el día libre. Y más allá de no haber planeado su ida al partido, todo se alineó en las horas previas como si fuera obra del destino.

“Mi amiga ganó los boletos en su trabajo y sabía que haría cualquier cosa para ir, no había forma de que rechazara la invitación. Esto no ha sucedido desde 1996, recuerdo que lloré en el sofá de mi madre cuando Gareth Southgate falló su penal (ante Alemania). El futbol es mi vida.

“Son emociones encontradas: llegamos a la final, todavía estoy emocionada, pero también he perdido mi trabajo“, explicó la creadora de contenido en entrevista con The Telegraph. Los boletos estaban ubicados atrás de una portería de Wembley, por lo que las seguidoras de Inglaterra fueron captadas fácilmente por las cámaras de la Euro.

Tal como ella lo mencionó, su jefe no perdonó la situación y la contactó en cuanto pudo para informarle que estaba despedida. La mala suerte llegó cuando Nina Farooqi y su amiga aparecieron en la transmisión de TV, así que la imagen circuló rápidamente entre sus conocidos.

¿Qué dijeron los jefes de Nina Farooqi?

Además de entrevistar a Nina Farooqi, The Telegraph contactó a la empresa en la que trabajaba para conocer con detalle los motivos del despido. De acuerdo con los ex jefes de la aficionada de Inglaterra, no habrían tenido problema en conceder el permiso si la mujer hubiera sido honesta.

“Dijeron que habían visto que estuve en el juego y fui honesta sobre por qué lo hice. Pero no obtuve simpatía alguna y dijeron que eso era todo. Esa es su decisión y la consecuencia de lo que hice. Hay un poco de arrepentimiento, nadie quiere ser despedido, pero también habría odiado el arrepentimiento de perderme algo“, agregó Farooqi.

Afortunadamente, esta lección parece haber quedado aprendida y la inglesa de 37 años de edad tiene algunas ofertas de trabajo. La comunidad que la une al futbol y a la creación de contenido la apoya, pero mientras disfrutará de la Final de la Eurocopa en casa.