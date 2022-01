WTF!? Acusan al utilero de Malaui de hacer brujería en la Copa Africana de Naciones

La Copa Africana de Naciones sigue su marcha con la ronda de octavos de final y una de las gratas sorpresas en la cancha fue la Selección de Malaui. Aun así, hay quien desconfía de las capacidades de los jugadores y prefiere ‘echarle la culpa’ a terceros por los buenos resultados.

Esto ocurrió en redes sociales, donde algunos usuarios señalan al utilero del conjunto de ‘Las Llamas’ por hacer brujería y magia negra para apoyar a los futbolistas. La teoría creció durante las últimas horas, especialmente de cara al duelo ante Marruecos en busca de un boleto a cuartos de final. Sin embargo, en el interior del equipo esto ya se aclaró y descartó por completo.

El equipo de Malaui superó la Fase de Grupos de la Copa Africana de Naciones como uno de los mejores terceros lugares. Una victoria, un empate y una derrota en el Grupo B los dejaron con cuatro puntos; sin embargo, la derrota ante Guinea marcó la diferencia para quedar en la tercera posición.

No obstante, hay varios incrédulos que atribuyen estos resultados a la brujería y la magia que durante años han sido comunes en el continente africano.

“Malaui va a sorprender a muchos en la Copa Africana. Marruecos es el siguiente en la línea y va a caer. Todo esto debido a este hombre, quien se encuentra con el equipo en Camerún. Oficialmente su designación es de ‘utilero’, pero los que saben saben…“, redactó un usuario de Twitter. La publicación tomó fuerza con el pasar de las horas y provocó el enojo de la gente cercana al equipo.

Walter Nyamilandu, presidente de la Asociación de Futbol de Malaui, aprovechó también su cuenta de Twitter para darle el lugar que merece a su compañero utilero: “Conozcan a nuestro héroe anónimo Richard Justin, también conocido como Dinho. Un trabajador desinteresado y gran empleado. Hay que elogiarlo y darle una palmada en la espalda“, posteó junto a un video.

Por su parte, el futbolista Gabadinho Mhango defendió al personaje que los acompaña desde hace años y pidió respeto para él y el resto del equipo: “Este tweet podría haber sido un borrador o tal vez una broma en algún otro lugar. No es divertido para nosotros. Por favor, sé mejor. Respeta a la gente y a ‘Las Llamas’“.

Meet our unsung hero, Richard Justin (aka Dinho) the Flames Kit Master. A selfess hardworking employee of FAM. Let’s give him a big praise and a big pat on the back pic.twitter.com/pWitkjkCch

— Walter Nyamilandu Manda (@WNyamilandu) January 23, 2022