Problemón para los Buccaneers: Rob Gronkowski se retiraría si tuviera que elegir en este momento

Las cosas para los Buccaneers se están poniendo color de hormiga. No sólo fue la eliminación en casa frente a Rams, también fue la incógnita de Tom Brady si regresará y encima, Rob Gronkowski se retiraría si tuviera que elegir en este momento.

No pinta nada bien para Bruce Arians lo que viene en este 2022. En el mejor de los escenarios, tanto Tom Brady como Rob Grokowski regresarán para pelear por un nuevo Super Bowl, pero tampoco es una realidad y está lejos de ser 100% real.

Buccaneers tiene que comenzar a plantearse la temporada 2022 y saber qué posiciones reforzar para la agencia libre y el draft, peeeeeeeeeeeeeeeeero, con este par de jugadores que aún no toman la decisión, serán semanas complicadas y de incertidumbre para Tampa Bay.

Rob Gronkowski le dijo a TMZ que si la NFL lo obligara a decidir en este momento, preferiría retirarse: “Si tuviera una respuesta en este momento, sería no“, fueron las palabras del ala cerrada, que para nadie es un secreto que está esperando la decisión de su amigo, Tom Brady.

Pero calma, que no todo es malo en los Buccaneers, afortunadamente para los fanáticos y dirigencia, la decisión no la tiene que tomar en este momento y abrió la posibilidad de regresar para la temporada 2022, así que, no todo está perdido.

“Sólo quiero sanar por completo, ver dónde están mis pensamientos a partir de ahí. Simplemente deja que las cosas se calmen, solo tienes que sanar un poco. Arreglar todos los golpes y moretones“, agregó.

¿Qué sigue para los Buccaneers en el 2022 con y sin Rob Gronkowski?

En caso de que Rob Gronkwoski diga que no regresa con los Buccaneers, el equipo tiene que buscar tener esa posición cubierta y en su plantilla tienen buenos alas cerradas, pero no de la calidad de Gronk. Cameron Brate y O.J. Howard están en Tampa Bay y buscarían una oportunidad.

Si vamos a revisar la agencia libre, hay varios nombres que podrían suplir a Rob Gronkowski sin ningún problema, esté o no Tom Brady. Hay cuatro nombres mayúsculos en la agencia libre: Zach Ertz, Jimmy Graham, C.J. Uzomah y Eric Ebron son algunos de los nombres disponibles.

Si los Buccaneers prefieren voltear a ver a los jugadores jóvenes en el draft 2022, tienen dos opciones disponibles que podrían ser las mejores opciones. Jalen Wydermyer de la Universidad Texas A&M y Trey McBride de la Universidad de Colorado State.