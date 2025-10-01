Lo que necesitas saber: Lo que más le preocupa al Copenhague es definir el tratamiento para Rodrigo Huescas.

Rodrigo Huescas abandonó el partido entre el Copenhague vs Qarabag de la jornada 2 de la Champions League. Y el pronóstico no es muy alentador, según Jacob Neestrup, entrenador del mexicano, la lesión podría dejarlo fuera de las canchas varios meses.

El escenario es más complicado de lo que parece, pues estamos a menos de un año del Mundial 2026 y su intención es formar parte de la convocatoria de Javier Aguirre.

Foto: Getty

¿Qué dice el entrenador del Copenhague de la lesión de Rodrigo Huescas?

Se terminó la buena racha de Rodrigo Huescas con el Copenhague, al menos eso es lo que dice Jacob Neestrup. Aún tienen que hacerles varios estudios, pero todo apunta a que es una lesión a largo plazo.

“Desafortunadamente, probablemente sea una lesión a largo plazo, y lo siento mucho por él si es lo que tememos. Está teniendo una gran temporada y también tiene muchas ganas de jugar el Mundial con México el año que viene, pero ahora tenemos que ver qué muestran las pruebas”. Dijo Jacob Neestrup.

¿Cómo fue la lesión de Rodrigo Huescas? En el minuto 13 del partido entre el Copenhague vs Qarabag, Huescas intentó quitarse a uno de sus rivales, pero para su mala fortuna su pierna derecha se quedó atorada en el césped, por lo que no pudo continuar en el partido y tuvo que salir de cambio con todo y camilla. Acá el momento.

Por ahora, lo que más le preocupa al Copenhague es definir el tratamiento para Rodrigo y así tenerlo de regreso una vez que ya este recuperado en su totalidad, así que, seguramente no lo veremos en las siguientes convocatorias de Javier Aguirre con la Selección Mexicana.

Huescas tampoco tendrá actividad en la Liga Danesa ni mucho menos en las siguientes rondas de la Champions League. Ahora, Neestrup y Aguirre tendrán que buscar un sustituto para el mexicano en los próximos partidos.