Lo que necesitas saber:

La final de la Champions League del 2026 se jugará el sábado 30 de mayo.

Inicia el camino rumbo al Puskás Arena de Budapest y la pelea por la Champions League 2026. Varios equipos quieren volver a levantar la ‘orejona’, mientras que, otros más sueñan con hacerlo por primera vez, un sueño que cumplió el PSG en el 2025.

Y antes de las rondas eliminatorias (que son las más emocionantes del torneo), toca la Fase de Liga, en la que se despedirán los primeros aspirantes y el número de equipos disminuirá hasta tener a los mejores ocho.

Acá les dejamos los partidos de cada jornada y la tabla general, al momento. Vayan haciendo sus predicciones ¿Quién ganará la Champions League 2026?

Sorteo de playoffs de la Champions League
Foto: UEFA Champions League

Partidos y resultados: Champions League

La Fase de Liga de la Champions League se juega del martes 16 de septiembre 2025 al 28 de enero del 2026. En lugar de la fase de grupos que vimos muchos años, ahora cada uno de los equipos jugará contra ocho rivales y de ahí se irán sumando sus puntos. Aquellos con más unidades avanzan de forma directa a la siguiente fase.

Acá les dejamos los resultados de la jornada.

Jornada 1

LocalVSVisitante
PSV1-3Union Saint-Gilloise
Athletic0-2Arsenal
Juventus4-4Borussia Dortmund
Benfica2-3 Qarabag
Tottenham1-0Villarreal
Real Madrid2-1 Marsella
Olympiacos0-0 PAFOS
Slavia Praga2-2Bodø/Glimt
Bayern Múnich3-1Chelsea
Ajax0-2Inter de Milán
Liverpool3-2Atlético de Madrid
Copenhague2-2Bayer Leverkusen
Club Brujas4-1Mónaco
Frankfurt5-1Galatasaray
Sporting de Lisboa4-1Kairat
Newcastle2-0Manchester City
Juventus vs Borussia Dortmund
Fotografía @Juventus

Próximos partidos: Jornada 2

Martes 30 de septiembre:

  • Kairat vs Real Madrid
  • Atalanta vs Club Brujas
  • Marsella vs Ajax
  • Inter de Milán vs Slavia Praga
  • Chelsea vs Benfica
  • Galatasaray vs Liverpool
  • PAFOS vs Bayern Múnich
  • Bodø/Glimt vs Tottenham
  • Atlético Madrid vs Frankfurt

Miércoles 1 de octubre:

  • Qarabag vs Copenhague
  • Union Saint-Gilloise vs Newcastle
  • Mónaco vs Manchester City
  • Borussia Dortmund vs Athletic
  • Napoli vs Sporting de Lisboa
  • Villareal vs Juventus
  • Arsenal vs Olympiacos
  • Barcelona vs PSG
  • Bayer Levekusen vs PSV

Tabla posiciones Champions League

EquipoPuntos
1Frankfurt3 pts
2PSG3 pts
3Club Brujas3 pts
4Sporting de Lisboa3 pts
5Union Saint-Gilloise3 pts
6Bayern Munich3 pts
7Arsenal3 pts
8Inter de Milán3 pts
9Manchester City3 pts
10Qarabag3 pts
11Liverpool3 pts
12Barcelona3 pts
13Real Madrid3 pts
14Tottenham3 pts
15Borussia Dortmund1 pts
16Juventus1 pts
17Bayer Leverkusen1 pts
18Bodø/Glimt1 pts
19Copenhague1 pts
20Slavia Praga1 pts
21Olympiacos1 pts
22PAFOS1 pts
23Atlético de Madrid0 pts
24Benfica0 pts
25Marsella0 pts
26Newcastle0 pts
27Villareal0 pts
28Chelsea0 pts
29PSV0 pts
30Ajax0 pts
31Athletic0 pts
32Napoli0 pts
33Kairat0 pts
34Mónaco0 pts
35Galatasaray0 pts
36Atalanta0 pts

¿Cuándo es la final de la Champions League 2026?

Los dos mejores equipos del torneo jugarán la final de la Champions League 2026 el sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest. Eso sí, deben saber que para dicha edición el horario cambió, en lugar de jugarse en la tarde será en la mañana a las 10:00 hrs.

PartidoFechaHorarioSede
Final Champions League 2026Sábado 30 de mayo 202610:00 hrs
(Tiempo de México)		Puskás Arena

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

¿Pooor? Dani Alves tendrá que pagarle una multota a Pumas

¿Pooor? Dani Alves tendrá que pagarle una jugosa indemnización a Pumas
calendario-partidos-seleccion-mexicana-mexico-2025

¡Notición! La Selección Mexicana volverá a jugar en México en 2025

Royale Union Saint-Gilloise: el club que “resucitó” para hacer historia en Champions League
tom-brady-regresa-retiro-tochito-bandera-flag-football-arabia

Tom Brady regresa del retiro… para jugar tochito bandera en Arabia

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook