Lo que necesitas saber:
La final de la Champions League del 2026 se jugará el sábado 30 de mayo.
Inicia el camino rumbo al Puskás Arena de Budapest y la pelea por la Champions League 2026. Varios equipos quieren volver a levantar la ‘orejona’, mientras que, otros más sueñan con hacerlo por primera vez, un sueño que cumplió el PSG en el 2025.
Y antes de las rondas eliminatorias (que son las más emocionantes del torneo), toca la Fase de Liga, en la que se despedirán los primeros aspirantes y el número de equipos disminuirá hasta tener a los mejores ocho.
Acá les dejamos los partidos de cada jornada y la tabla general, al momento. Vayan haciendo sus predicciones ¿Quién ganará la Champions League 2026?
Partidos y resultados: Champions League
La Fase de Liga de la Champions League se juega del martes 16 de septiembre 2025 al 28 de enero del 2026. En lugar de la fase de grupos que vimos muchos años, ahora cada uno de los equipos jugará contra ocho rivales y de ahí se irán sumando sus puntos. Aquellos con más unidades avanzan de forma directa a la siguiente fase.
Acá les dejamos los resultados de la jornada.
Jornada 1
|Local
|VS
|Visitante
|PSV
|1-3
|Union Saint-Gilloise
|Athletic
|0-2
|Arsenal
|Juventus
|4-4
|Borussia Dortmund
|Benfica
|2-3
|Qarabag
|Tottenham
|1-0
|Villarreal
|Real Madrid
|2-1
|Marsella
|Olympiacos
|0-0
|PAFOS
|Slavia Praga
|2-2
|Bodø/Glimt
|Bayern Múnich
|3-1
|Chelsea
|Ajax
|0-2
|Inter de Milán
|Liverpool
|3-2
|Atlético de Madrid
|Copenhague
|2-2
|Bayer Leverkusen
|Club Brujas
|4-1
|Mónaco
|Frankfurt
|5-1
|Galatasaray
|Sporting de Lisboa
|4-1
|Kairat
|Newcastle
|2-0
|Manchester City
Próximos partidos: Jornada 2
Martes 30 de septiembre:
- Kairat vs Real Madrid
- Atalanta vs Club Brujas
- Marsella vs Ajax
- Inter de Milán vs Slavia Praga
- Chelsea vs Benfica
- Galatasaray vs Liverpool
- PAFOS vs Bayern Múnich
- Bodø/Glimt vs Tottenham
- Atlético Madrid vs Frankfurt
Miércoles 1 de octubre:
- Qarabag vs Copenhague
- Union Saint-Gilloise vs Newcastle
- Mónaco vs Manchester City
- Borussia Dortmund vs Athletic
- Napoli vs Sporting de Lisboa
- Villareal vs Juventus
- Arsenal vs Olympiacos
- Barcelona vs PSG
- Bayer Levekusen vs PSV
Tabla posiciones Champions League
|N°
|Equipo
|Puntos
|1
|Frankfurt
|3 pts
|2
|PSG
|3 pts
|3
|Club Brujas
|3 pts
|4
|Sporting de Lisboa
|3 pts
|5
|Union Saint-Gilloise
|3 pts
|6
|Bayern Munich
|3 pts
|7
|Arsenal
|3 pts
|8
|Inter de Milán
|3 pts
|9
|Manchester City
|3 pts
|10
|Qarabag
|3 pts
|11
|Liverpool
|3 pts
|12
|Barcelona
|3 pts
|13
|Real Madrid
|3 pts
|14
|Tottenham
|3 pts
|15
|Borussia Dortmund
|1 pts
|16
|Juventus
|1 pts
|17
|Bayer Leverkusen
|1 pts
|18
|Bodø/Glimt
|1 pts
|19
|Copenhague
|1 pts
|20
|Slavia Praga
|1 pts
|21
|Olympiacos
|1 pts
|22
|PAFOS
|1 pts
|23
|Atlético de Madrid
|0 pts
|24
|Benfica
|0 pts
|25
|Marsella
|0 pts
|26
|Newcastle
|0 pts
|27
|Villareal
|0 pts
|28
|Chelsea
|0 pts
|29
|PSV
|0 pts
|30
|Ajax
|0 pts
|31
|Athletic
|0 pts
|32
|Napoli
|0 pts
|33
|Kairat
|0 pts
|34
|Mónaco
|0 pts
|35
|Galatasaray
|0 pts
|36
|Atalanta
|0 pts
¿Cuándo es la final de la Champions League 2026?
Los dos mejores equipos del torneo jugarán la final de la Champions League 2026 el sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest. Eso sí, deben saber que para dicha edición el horario cambió, en lugar de jugarse en la tarde será en la mañana a las 10:00 hrs.
|Partido
|Fecha
|Horario
|Sede
|Final Champions League 2026
|Sábado 30 de mayo 2026
|10:00 hrs
(Tiempo de México)
|Puskás Arena