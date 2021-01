La historia de Samuel, el pequeño que le hace frente a la leucemia con máscara de Blue Demon y otros luchadores

El 4 de diciembre del 2020, el pequeño Samuel Isaí fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, grado alto y desde entonces ha encarado la lucha más importante para él y para su familia y como buen luchador usa máscara.

Samuel tiene siete años de edad y vive en Nuevo León. Tiene tres hermanitos, dos menores y uno mayor. Su madre, Angélica, ha acompañado a su pequeño en esta lucha que no se lleva a cabo en un ring, sino en un hospital. Los médicos, enfermeras y personal médico son su público, y lo apoyan desde que ingresa al hospital. “¡Mucho, Santo!”, lo ovacionan cuando acude con la tapa de ‘El Enmascarado de Plata’.

Sin embargo, Samuel se ha dado a conocer por usar la “identidad” de Blue Demon, quien de hecho ya es su amigo.

¿Qué es la leucemia linfoblástica aguda?

Se le conoce así a un tipo de cáncer en la sangre y forma parte de los cuatro tipos principales de leucemia. En este caso se presenta como un aumento anormal de los linfloblastos, que son células que no completan el proceso de maduración para convertirse en linfocitos.

De esta manera, los linfoblastos dificultan que la sangre cumpla con todas sus funciones. La leucemia linfoblástica aguda es una enfermedad común entre niños.

“Ha sido muy difícil para mí y para el niño”, comparte Angélica a Sopitas.com. “Lo veo y creo que es más fuerte y valiente que yo”.

La lucha de Samuel

Saumuel despierta muy temprano para desayunar, acompañar a su papá al trabajo y llega al hospital antes de las 8:00 de la mañana para su biometría, consulta y quimioterapia. Regresa a casa cerca de las 15:00 horas, cansado y con hambre. Las primeras sesiones le causaron dolor, pero las máscaras de Blue Demon, La Parka, El Santo, Mil Máscaras, entre otros, le han dado fortaleza.

Su mami indica que el caso de Samuel es especial: “Es un niño con alma de viejito, pues le gusta Pedro Infante… Le gustan los luchadores, pero los de antes. Le gusta El Santo y Blue Demon; son sus ídolos. Pero también le gusta Mil Máscaras. Le digo ‘¿Qué máscara quieres de regalo?’ y me dice: ‘quiero las mil máscaras de mil máscaras”.

La afición de Sami por la lucha libre nació gracias a su padre, con quien ve las películas de El Santo. Su padre jugaba durante la infancia a ser una semana El Santo y otra Blue Demon. De alguna manera se lo transmitió a Samuel, quien encontró en las máscaras su fortaleza para hacerle frente a las quimioterapias.

“Un día me pidió permiso para llevar su máscara al hospital y se le llevó y los médicos también le dieron permiso, sólo se la quita cuando lo revisan y me dijo: ‘Es que me siento mejor, siento que soy el luchador y que me ayudan y ya no me duele y ya siento más cosquillitas”, compartió emocionada su madre. “Comenzó a empatizar con los pacientes y con las enfermeras, que lo apoyan y le preguntan ‘¿De qué luchar viene ahora?’”.

Blue Demon ahora es su aliado

Samuel llamó la atención por su peculiar uso de máscaras de luchadores (eso sí, también lleva cubrebocas y careta), de modo dos personas le tomaron fotografías en el hospital, con el consentimiento de Angélica, las cuales fueron publicadas en redes sociales y llegaron a Blue Demon.

Un día, en el hospital, le hicieron saber a la mamá de Samuel que Blue Demon quería hablar con Sami. “Estaba sentadito, casando, y le dije que Blue Demon quería hablar con él, se paró, se puso muy contento y me dice: ‘’Y sí es cierto o me estás engañando, Pinocha’”.

A los pocos instantes Angélica recibió una llamada: “¿Sabe quién soy?”, escuchó del otro lado de la línea. “Soy Blue Demon”, y quería saludar a Samuel. “Estuvieron platicando un ratito”.

Ahora el luchador se ha unido a la causa de Samuel y mediante un video en sus redes sociales dio a conocer que subastaría una máscara en beneficio de Samuel.

Aqui dando las gracias a Todos los que me hicieron llegar la información de Samuel, ahora todos al pendiente para ayudar a la dinámica y la recuperación de Samuel

“Dios nos lo puso en el camino porque pudo elegir no ponerse una máscara o ponerse otra, pero todo tenía un motivo. Blue Demon se sintió identificado con mi niño porque pasó por lo mismo que está pasando él y de verdad es un gesto darle ánimos… tiene un gran corazón”, compartió Angélica con la voz entrecortada.

¿Cómo se puede ayudar a Samuel y niños con leucemia?

La familia del pequeño se ha dado a la tarea de recaudar tapitas, las cuales son vendidas a empresas que usan el material para crear nuevos productos plásticos.

@alejandra Villareal muchas gracias por apoyarnos en la causa 💚 #luchacontraelcancer

#todosconsamuel Publicado por Samuel Isai en Miércoles, 6 de enero de 2021

De esta manera se obtienen recursos para cubrir el costo de las quimioterapias y no sólo aplica para el caso de Samuel, sino de cualquier otro niño en México en tratamiento. Aquí te dejamos un link con un listado de bancos de tapitas.