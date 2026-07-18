Lo que necesitas saber: Se sabe que la medida fue impuesta por el Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que puede imponer medidas cautelares a jueces y magistrados.

Tal parece que la IA ya forma parte de nuestras vidas y es que, aunque sigue el debate sobre si es buena o mala, la realidad es que cada vez más personas la usan. Eso sí, tal parece que ya hay quienes la ponen a hacer la chamba.

Y tal parece que ese fue el caso de una jueza en Zacatecas de nombre Lizbeth González Cortés, quien se desempeñaba como titular del Juzgado Tercero de Distrito y que actualmente fue suspendida de manera provisional.

Foto: @Juan_OrtizMX

Entre los señalamientos que enfrenta está el presunto uso de inteligencia artificial para elaborar proyectos de sentencias.

Pero eso no es todo, pues además de poner a la IA a chambear, durante las investigaciones también se habrían detectado algunos errores en las resoluciones.

Porque, aunque no lo creas, hasta la inteligencia artificial se equivoca. A eso se suman diversas quejas laborales que habría interpuesto personal del juzgado. Tal parece que era toda una fichita en el ambiente laboral.

Por ahora se sabe que la medida fue impuesta por el Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que puede imponer medidas cautelares a jueces y magistrados mientras concluyen las investigaciones.

Así que, por ahora, solo queda esperar la resolución del caso para saber si los señalamientos se acreditan o no y cuál será la sanción definitiva, que podría ir desde una amonestación hasta la destitución permanente del cargo. Tal parece que, al menos en esta ocasión, México sí le ganó a la IA, ¿no crees?