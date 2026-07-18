A más de una década de la desaparición de Paulina Camargo, sentencian a responsable a 56 años de prisión

Lo que necesitas saber: Paulina Camargo desapareció el 25 de agosto del 2025, tenía 19 años y aproximadamente cuatro meses de embarazo.

Más de 11 años después de la desaparición de Paulina Camargo Limón, un tribunal en Puebla condenó a José María ‘N’ a 56 años y tres meses de prisión al encontrarlo responsable del delito de desaparición cometida por particulares.

Y no solo eso, además de la pena de cárcel, el juez le impuso una multa equivalente a cuatro mil días de salario y ordenó el pago de la reparación del daño.

Foto: @ventanaXpublica

La desaparición de Paulina Camargo

Paulina Camargo tenía 19 años y aproximadamente cuatro meses de estar embarazada cuando desapareció el pasado 25 de agosto del 2015.

Momentos antes de ser vista por última vez, acudió a una consulta al ginecólogo acompañada por sus padres y por quien entonces era su pareja y padre del bebé que esperaba, José María ‘N’. Luego de salir del consultorio, ella y su pareja se dirigieron a la zona de Plaza del Sol, en Puebla.

Desde entonces no se volvió a saber del paradero de Paulina. Al ser la última persona que estuvo con ella, su entonces pareja se quedó bajo investigación y con el paso de los años, se convirtió en el principal señalado dentro del caso.

El proceso que duró más de una década

La desaparición de Paulina provocó grandes movilizaciones de familiares, amigos y colectivos, quienes durante años exigieron a las autoridades avances en la investigación y justicia para Paulina Camargo.

Rocío Limón, madre de Paulina, denunció en varias ocasiones que el caso no fue investigado con perspectiva de género, por lo que la familia emprendió una larga batalla legal que incluyó alrededor de 50 amparos para impulsar el proceso.

Y fue hasta el 20 de febrero de 2026 cuando inició el juicio oral en el Centro de Justicia Penal en Puebla. Durante el proceso, la Fiscalía General del Estado presentó 23 órganos de prueba, además de evidencia material y documental a lo largo de 31 audiencias.

El 14 de julio de 2026, el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento emitió un fallo condenatorio al considerar acreditada la responsabilidad del acusado por el delito de desaparición cometida por particulares.

Y para el 17 de julio, durante la audiencia de individualización de sanciones, el juez dictó una pena de 56 años y tres meses de prisión, además de una multa y el pago de la reparación del daño.

Y sí, aunque tuvo que pasar más de una década para que se hiciera justicia, Paulina Camargo y su bebé continúan sin ser localizados.

Para la familia, la condena cierra uno de los capítulos más largos del proceso judicial, pero mantiene vigente la exigencia de conocer qué ocurrió con Paulina y dónde se encuentra.