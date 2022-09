El sueño mundialista de Santi Giménez comenzó con 'Chicharito' en 2010: "Ahí nació tenerlo de referente"

Una de las grandes incógnitas con México de cara al Mundial de Qatar 2022 involucra a los delanteros. Santi Giménez es uno de los elementos con posibilidades de ser convocado y mantiene una competencia fuerte con Henry Martin, Rogelio Funes Mori y Raúl Jiménez.

Aunque el ‘Lobo mexicano’ está lesionado y podría perderse la Copa del Mundo, esto todavía no es un hecho. Los cuatro atacantes saben que cualquiera podría quedar fuera y no es algo fácil de aceptar; no obstante, cada uno tiene un sueño que quiere cumplir.

Mexsport

En el caso de Santi Giménez, tiene raíces argentinas, pero es mexicano y busca representar al Tri en una justa mundialista por primera vez. Esta idea comenzó cuando tenía apenas 9 años y vio a Javier Hernández en Sudáfrica 2010.

“He soñado con hacer un gol en Copa del Mundo desde chico. Recuerdo mucho el Mundial de 2010. Fue un Mundial en el que a México le fue muy bien, aunque al final se enfrentó con Argentina. Ahí nació un poco el tener de referente a ‘Chicharito’, fue un Mundial muy lindo“, expresó Santi Giménez en entrevista para El Universal.

Ahora, 12 años después, las cosas son diferentes en el entorno de la Selección Mexicana. Mientras Santi Giménez lucha por entrar a la convocatoria, ‘Chicharito’ está borrado por Gerardo Martino y hay un sector de la afición que pide su regreso.

Getty Images

La emoción de Santi Giménez por jugar con la Selección Mexicana

Además de lo que representa la posibilidad de jugar un Mundial, Santi Giménez reconoció lo importante que sería hacerlo con un país tan futbolero y apasionado como México.

“Es un orgullo representar a mi país. En México somos muy fanáticos del futbol y todo el país se paraliza. Eso es algo muy especial. Cuando ves el apoyo, se te pone la piel chinita y eso da un ánimo muy especial. Es algo difícil de explicar“, agregó el delantero del Feyenoord.

Agencia Mexsport