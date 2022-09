Chaquito Giménez y Henry Martín ante la posibilidad de ser cortados previo al Mundial: "Me va a doler"

Cuando Gerardo ‘Tata’ Martino entregue la lista final de los 26 jugadores que irán al Mundial de Qatar 2022, habrá una enorme inconformidad y tal vez el argentino sea consciente de ello. Ya fue objeto de críticas cuando dejó fuera de competencia a Carlos Acevedo en el grupo de porteros, y pasará lo mismo con los delanteros.

De entre su grupo de atacantes, el estratega cuenta con cuatro elementos: Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Santiago Giménez y Henry Martín. De estos cuatro, tendrá que sacrificar a uno y no será ni Jiménez ni Funes Mori, por lo cual la lecha estará entre ‘Chaquito’ y Henry.

Henry Martín: “Me va a doler”

Curiosamente, los dos que están en la pelea son los que pasan por mejor momento, ambos con una decena de goles en la actual temporada (Chaquito hizo cinco con Cruz Azul ante de irse al Feyenoord, con el que suma otros cinco). Para Henry, esta situación podría ser injusta, pero de lo que sí está seguro, es que en caso de ser cortado, la decisión de Martino le dolerá mucho.

“No sé si lo sea, lo que siento es que sí me va a doler, como a cualquiera que se quede fuera. Quedarte fuera estando tan cerca del Mundial, por supuesto que va a doler y lo vamos a sufrir”, dijo el delantero del América.

Chaquito: “Yo me mato en la cancha”

Para algunos, Giménez podría estar en desventaja en el grupo de los cuatro delanteros, ya que fue descartado para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, en los cuales Henry fue titular, de modo que ha formado parte del dichoso proceso, además el atacante del Feyenoord aún no se ha ganado la titularidad en la Eredivisie, sin embargo, el propio Giménez se desmarcó de lo que han hecho los otros delanteros.

“No sé qué te puedan entregar los demás, yo me mato en la cancha, lo he demostrado, me entrego al cien por ciento a mi equipo. No por ser nueve pensar que solo yo tengo que anotar, lo he demostrado en el torneo, a pesar de que estoy peleando el goleo, si tengo para asistir… La discusión será el que quede fuera, y como siempre sucede, en lugar de los tres que van, se hablará del que queda fuera”, indicó.

En tanto, Henry aseguró que respetarán la decisión que tome Martino, pues consideró que “no puede llevar a todo el mundo, tienen que ir los mejores”.