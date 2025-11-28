Lo que necesitas saber: El contrato de Sergio Ramos vence a finales de diciembre y sería agente libre en enero, ideal para negociar con cualquier equipo en el mercado de invierno

Sergio Ramos ya habría tomado la decisión de dejar la Liga MX. Informan desde España que el histórico defensa no renovará contrato y se irá como agente libre una vez que termine el torneo Apertura 2025, es decir, en una de esas el juego contra América en liguilla es el último que disputa en nuestro país.

Fotografía @Rayados

¿Sergio Ramos se va de Monterrey?

La primicia la dio El Chiringuito, una fuente que sabemos que genera opiniones diversas (muy diversas). Pero ojo, porque nada menos que Fabrizio Romano también compartió la noticia, tomando en cuenta lo dicho en El Chiringuito, y difícilmente él compartiría un rumor así si no tuviera (como decía mi abuelo) los pelos de la burra en la mano.

“Sergio Ramos ha decidido poner fin a su etapa en Rayados de Monterrey. Ha tomado la decisión de marcharse de México. Está enamorado de la ciudad, de la afición y México es un país que le encanta. Tiene como objetivo levantar un título, motivo que le llevó a fichar por Rayados, pero quiere emprender una nueva etapa deportiva“, relató Juanfe Sanz.

Se dice y se cuenta que se iría de regreso al futbol europeo, tanto para seguir demostrando que tiene nivel para competir, como por la ilusión de (en una de esas) ser tomado en cuenta por España para un último baile en el Mundial 2026. Eso último luce muy complicado considerando que España juega a un nivel impresionante con el plantel que tiene; será complicado ceder un puesto para llevarlo, pero no lo podemos descartar del todo.

Lo único por lo que ahora podríamos pensar que el rumor se caerá, es el mensaje que dejó Sergio Ramos en sus redes sociales unas horas antes de que se diera a conocer la noticia: “Esto es compromiso, esto es querer, esto es equipo. ¡Estamos juntos! ¡Así sí!” (así sí, ¿qué? ¿Así sí me quedó?).

Foto: @sergioramos

¿Hasta cuándo tiene contrato Sergio Ramos con Monterrey?

Un factor clave para casi dar por hecho que Sergio Ramos se nos va de México, es que su contrato vence al terminar 2025. Será agente libre el 1 de enero, en pleno mercado de invierno, ideal para negociar con cualquier equipo sin que deban pagarle a Rayados una cifra de por medio.

Y es ideal porque, de lo contrario, difícilmente algún equipo desembolsaría para pagar una cláusula por Sergio Ramos. Es una leyenda y ha jugado muy bien en la Liga MX, pero en marzo cumple 40 años y es un jugador por el que bien vale la pena apostar si llega como agente libre. En caso de renovar con Rayados, debería esperar al menos medio año más para dejar nuestro país.

Captura de pantalla

Los números de Sergio Ramos con Monterrey

Lo dicho, en caso de irse, eso representa que Sergio Ramos podría jugar su último partido con Monterrey este sábado en la vuelta de cuartos de final contra América si las Águilas remontan y avanzan a semifinales (acá te decimos dónde ver el partido).

Hasta el momento, a falta de ese partido (o los que le queden a Rayados este torneo), Sergio Ramos registra los siguientes números:

30 partidos jugados

7 goles

9 tarjetas amarillas

1 tarjeta roja

¿Y dónde podría jugar Sergio Ramos si se va de la Liga MX?

Obviamente es una pregunta complicada de responder, pero como decíamos antes, apuntan a que quiere volver a jugar en Europa, por lo que suenan opciones como Galatasaray —equipo que ya intentó ficharlo y está disputando la Champions League—; también se menciona al Como 1907, un proyecto liderado por Cesc Fábregas, con quien vivió grandes años en la Selección de España.

Se habla también de la MLS (LAFC o Inter Miami suenan por ahí), o ir al futbol de Arabia (Al Hilal ya intentó seducirlo una vez y podrían llevarlo finalmente para reencontrarse con Cristiano Ronaldo).

Veremos qué pasa, pero por lo pronto, a seguir disfrutando de Sergio Ramos en la Liga MX.