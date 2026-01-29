Lo que necesitas saber: Sofia Jakobsson ha jugado en clubes como Chelsea, Real Madrid y Bayern Múnich, además de ser tres veces mundialista con Suecia y medallista olímpica

Sofia Jakobsson aterriza desde Suecia en la capital del Edomex. Es nuevo refuerzo de Toluca y claramente candidata a ser el mejor fichaje del torneo en la Liga MX Femenil.

¿Por qué lo decimos? Basta ver su currículum para entender que bien podría entrar en el top 5 de jugadoras históricas que llegan a nuestra Liga MX Femenil, top que sin duda compartiría con su ahora compañera Eugénie Le Sommer.

Foto: Cuenta oficial “Toluca Femenil” en Facebook

¿Quién es Sofia Jakobsson, nueva jugadora de Toluca Femenil?

Sofía Jakobsson nació en Suecia en 1990, tiene 35 años y mucho recorrido en grandes clubes de Europa y en la siempre poderosa selección sueca.

El propio Toluca destaca que comenzó su carrera en 2007 con un club de su país, el Östers I.F, para después pasar al Vännäs AIK y al Umeå IK. Para 2011 salió de su natal Suecia para jugar con el Rossiyanka de Rusia.

Una temporada después llegó al Chelsea femenil, sin duda entre los mejores clubes del mundo. Siguió su recorrido en el Cloppenburg de Alemania y en el Montpellier de Francia, donde jugó hasta 2019.

Ese año, 2019, pasó al CD Tacón, antecesor del Real Madrid Femenino. De hecho pasó a ser parte del Real Madrid y jugó de blanco hasta 2021, cuando fue fichada por el Bayern Múnich. Oh sí, una exjugadora del Real Madrid y el Bayern llega al Toluca Femenil.

Foto: Cuenta oficial “Toluca Femenil” en Facebook

Tiene experiencia también en la NWSL de Estados Unidos con San Diego Wave, y su último equipo fue London City Lionesses, de Inglaterra. Con selección jugó los mundiales femeniles de 2011, 2015 y 2019, ganando el tercer lugar en su última participación. También jugó los Juegos Olímpicos de 2012, 2016 y 2020, obteniendo medalla de plata en dos ocasiones. ¡Una histórica!

Y por si te preguntas qué podemos esperar de ella, bueno, puede jugar ya sea como delantera o como mediocampista por izquierda, así que ofrecerá versatilidad y experiencia a las Diablas en la Liga MX Femenil.

Foto: Cuenta oficial “Toluca Femenil” en Facebook

Sofia Jakobsson, en el top de fichajes de la Liga MX Femenil

El Clausura 2026 nos está dando grandes refuerzos para varios equipos y Sofia Jakobsson apunta a ser de lo mejor.

Habría que poner sobre la mesa su fichaje junto con los de Mariza Nascimento y Emma Watson, con Tigres Femenil; Geyse Ferreira con América; Cristina Ferral con Chivas; y Uchenna Kanu con Cruz Azul.

¿Quién piensas que será la mejor refuerzo del torneo? Acá sólo podemos decir, como diría un señor que salió de la nada, cuidado con Toluca Femenil.