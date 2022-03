El reclamo de Sophia Floersch al automovilismo por la nula inclusión de la mujer: “Se adornan sin apoyo real”

Conforme avanzan los años, hemos podido ver más mujeres en el automovilismo. Ya sea en comunicación, ingeniería u otros papeles en categorías como Fórmula 1, la inclusión y la diversidad es una meta importante para muchos equipos… o eso parece. La piloto Sophia Floersch considera que esto no es más que un espejismo y que estamos lejos de ver un impulso real en los volantes.

La creación de la W Series permite que varias pilotos apunten a categorías usualmente dominadas por hombres. Por ejemplo, Tatiana Calderón firmó contrato con AJ Foyt Racing para correr en la IndyCar durante 2022. Asimismo, hay prospectos como la británica Jamie Chadwick para dar el salto a Fórmula 1 en unos años.

Sin embargo, Sophia Floersch considera que el apoyo es prácticamente inexistente. La alemana cuenta con experiencia en Fórmula 3 y Fórmula 4, pero tuvo un fuerte accidente en 2018 que la alejó de la pista durante un buen rato. Y ahora, de regreso en la European Le Mans Series, criticó con todo las gestiones que se aprovechan de lo que representa el papel de la mujer.

“Los equipos se ‘adornan’ de pilotos sin darles una oportunidad real. Justifican clichés modernos y elegantes como ‘promovemos a la mujer y la diversidad’, pero es solo una fachada barata; palabrería sin dar ningún apoyo real en términos de inclusión deportiva en igualdad de condiciones.

“A menudo es solo un compromiso calculado a bajo costo y en su mayoría sin apoyo real a nivel de inclusión deportiva en igualdad de condiciones“, dijo Floersch de acuerdo con la versión turca de Motorsport.

¿Qué sigue para Sophia Floersch en el deporte motor?

Después del accidente en Macao, Sophia Floersch tuvo que enfrentar mucho más que su propia recuperación. Los patrocinios que había conseguido se fueron y considera importante su argumento sobre los contratos bajos para las mujeres en el deporte motor. Aun así, espera reponerse lo antes posible en todo sentido para seguir escalando categorías.

“Ninguno de esos patrocinadores sigue a mi lado. El automovilismo es rápido. El accidente me dio un alcance, pero no fue un paso adelante en términos deportivos. Quiero volver a carreras. Con 21 años, puedo y debo seguir persiguiendo este objetivo. Con un gran presupuesto sería rápida, con un presupuesto pequeño hay que tomar desvíos. Me abro camino y creo firmemente que hay un futuro. Al final funcionará“, agregó la piloto de 21 años.