Lo que necesitas saber: El Estadio Azteca se llamará Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026 y recibirá cinco partidos, dos de la Selección Mexicana ya confirmados

Se realizó el sorteo del Mundial 2026, y ahora que sabemos los grupos y calendario oficial, podemos confirmar también qué partidos se jugarán en el Estadio Azteca. Porque sí, FIFA ahora sí dio a conocer el calendario de partidos y con eso podemos ponerle nombre a las selecciones que jugarán en CDMX.

Fotografía Mexsport

Estos son los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el Estadio Azteca

El Estadio Azteca recibirá 5 partidos del Mundial 2026, de los cuales 3 serán de fase de grupos, uno más de dieciseisavos de final y el último de octavos.

Dos de los tres partidos de fase de grupos serán de México, y ahora que conocemos a los rivales tras el sorteo, sabemos que Sudáfrica y el ganador de la Ruta D en el repechaje de Europa jugarán contra la Selección Mexicana en el llamado Estadio Ciudad de México.

También sabemos que el partido restante de fase de grupos lo protagonizarán Uzbekistán y Colombia, lo que significa que Portugal no jugará en México en el Mundial 2026 y eso hace que su juego en marzo sea único para ver a Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca.

Estadio Azteca / Foto: Getty

Los tres partidos de fase de grupos serán los siguientes:

México vs Sudáfrica

Uzbekistán vs Colombia

México vs UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia, Chequia o Irlanda)

En cuanto al juego de Dieciseisavos, lo jugarán. el primer lugar del Grupo A vs algún tercero de los grupos C, E, F, H o I. El encuentro de octavos será entre el ganador de ese mismo partido de dieciseisavos y el ganador del juego 80 del Mundial 2026 (podría ser un México vs Inglaterra).

Fecha y hora de los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el Estadio Azteca

Así quedó el calendario oficial de partidos del Mundial 2026 en el Estadio Azteca: