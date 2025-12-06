Lo que necesitas saber:

El Estadio Azteca se llamará Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026 y recibirá cinco partidos, dos de la Selección Mexicana ya confirmados

Se realizó el sorteo del Mundial 2026, y ahora que sabemos los grupos y calendario oficial, podemos confirmar también qué partidos se jugarán en el Estadio Azteca. Porque sí, FIFA ahora sí dio a conocer el calendario de partidos y con eso podemos ponerle nombre a las selecciones que jugarán en CDMX.

MrBeast organizará torneo en el Estadio Azteca
Fotografía Mexsport

Estos son los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el Estadio Azteca

El Estadio Azteca recibirá 5 partidos del Mundial 2026, de los cuales 3 serán de fase de grupos, uno más de dieciseisavos de final y el último de octavos.

Dos de los tres partidos de fase de grupos serán de México, y ahora que conocemos a los rivales tras el sorteo, sabemos que Sudáfrica y el ganador de la Ruta D en el repechaje de Europa jugarán contra la Selección Mexicana en el llamado Estadio Ciudad de México.

También sabemos que el partido restante de fase de grupos lo protagonizarán Uzbekistán y Colombia, lo que significa que Portugal no jugará en México en el Mundial 2026 y eso hace que su juego en marzo sea único para ver a Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca.

Estadio Azteca inauguración Mundial 2026
Estadio Azteca / Foto: Getty

Los tres partidos de fase de grupos serán los siguientes:

  • México vs Sudáfrica
  • Uzbekistán vs Colombia
  • México vs UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia, Chequia o Irlanda)

En cuanto al juego de Dieciseisavos, lo jugarán. el primer lugar del Grupo A vs algún tercero de los grupos C, E, F, H o I. El encuentro de octavos será entre el ganador de ese mismo partido de dieciseisavos y el ganador del juego 80 del Mundial 2026 (podría ser un México vs Inglaterra).

Fecha y hora de los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el Estadio Azteca

Así quedó el calendario oficial de partidos del Mundial 2026 en el Estadio Azteca:

  • Jueves 11 de junio 13:00 horas: México vs Sudáfrica
  • Miércoles 17 de junio 20:00 horas: Uzbekistán vs Colombia
  • Miércoles 24 de junio 19:00 horas: México vs UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia, Chequia o Irlanda)
  • Martes 30 de junio 19:00 horas: Dieciseisavos de final (posiblemente México contra un tercer lugar)
  • Domingo 5 de julio 18:00 horas: Octavos de final (posiblemente México vs Inglaterra)

