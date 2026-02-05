Lo que necesitas saber: Seahawks y Patriots chocan en el Super Bowl LX: números similares, pero una diferencia grande en “callo” y defensa. Te contamos las claves del juego y las predicciones: Seahawks es el pick más repetido, aunque hay quien ve a Patriots dando la campanada.

Ahora sí: llegó el domingo donde todo mundo se vuelve coach, estadístico y experto en “yo siempre supe que…”. El Super Bowl 2026 (Super Bowl LX) nos deja un duelazo: Seattle Seahawks vs New England Patriots.

En papel, los números son muy parecidos. En realidad, la historia del juego suele reducirse a algo bien simple: quién cuida el balón y quién pega más duro en defensa. Y si esto se pone cerrado (spoiler: se va a poner), los turnovers van a decidir quién se va a bañar con Gatorade.

Super Bowl LX: Seahawks vs Patriots (8 de febrero de 2026).

Un duelo parejo… pero no igual de probado

En temporada regular, los dos llegaron anotando a lo grande:

Patriots: 2ª mejor ofensiva en puntos (28.8 por juego)

2ª mejor ofensiva en puntos (28.8 por juego) Seahawks: 3ª mejor ofensiva en puntos (28.4)

3ª mejor ofensiva en puntos (28.4) Seahawks: #1 en puntos permitidos (17.2)

#1 en puntos permitidos (17.2) Patriots: #4 en puntos permitidos (18.8)

Hasta aquí todo suena a volado. El detalle es a quién se lo hicieron.

Mientras Patriots tuvo un calendario más amablecito (tres juegos vs equipos con marca ganadora), Seattle se aventó más bronca: nueve juegos contra equipos que llegaban ganando… y ganó siete.

Traducción: Seattle llega con más “callo” para cuando el partido se vuelve feo.

Foto: Instagram / @seahawks

La frase que siempre vuelve en febrero: la defensa gana campeonatos

Sí, ya lo sabemos, suena a cliché… pero se repite porque es real.

Juan Carlos Unterkofler lo explica con un punto clave: Seattle presiona sin blitz.

Seattle solo blitzea en 19% de sus jugadas defensivas… y aun así metió 47 capturas .

solo blitzea en 19% de sus jugadas defensivas… y aun así metió . Patriots blitzea más (26%)… y sacó 35 capturas.

¿Y eso qué? Que si Seattle te llega con cuatro y no necesita mandar extra, puede quedarse bien parado atrás y obligarte a lanzar a ventanas chiquitas. En Super Bowl, eso termina en dos cosas: capturas o intercepciones.

Predicciones para el Super Bowl 2026

Predicción de Juan Carlos Unterkofler: gana Seattle (30-24)

La apuesta de Juan Carlos es directa: Seattle por defensiva y por el camino que recorrió para llegar aquí.

Seattle llega enrachado y convenciendo: no pierde desde la semana 5. Y el cierre también pesa: en sus últimos partidos mantuvo el ritmo, y en playoffs elevó el nivel (29 puntos en sus últimos 6 y 38.5 en playoffs, según sus datos).

Marcador: Seahawks 30–24 Patriots

MVP: Jaxson Smith-Njigba

Clave del partido: turnovers de New England (porque si regalas el balón en Super Bowl, te lo cobran con intereses)

Predicción Sopitas: voy Seahawks (la defensa lo define)

Acá el pick va por lo que normalmente manda en este tipo de juegos: la defensa que te roba una posesión.

Mucho se habla de la ofensiva de Seattle, sí. Pero si su defensiva se planta como ha sido todo el año, el partido se empieza a inclinar desde el segundo cuarto.

Gana: Seahawks

MVP: Jaxson Smith-Njigba

Clave: turnovers de Patriots

Predicción de Gemma Martinez: gana Patriots (27-24) si controlan el reloj

Gema va contra la corriente, pero con una lectura muy clara: si Patriots gana, será porque hace un partido de manual.

La receta es:

frenar a Seattle, sobre todo a Jaxon Smith-Njigba, manejo del reloj de Drake Maye, ataque equilibrado y aprovechar cualquier error de Seattle.

Marcador: Patriots 27–24 Seahawks

MVP: Drake Maye

Clave del partido: control del reloj + castigar errores

Eyes on the prize’: ilustración de Patriots rumbo al Super Bowl. Arte: @richpellegrinoart / Vía Instagram @patriots.

La clave real del Super Bowl LX: turnovers (y no hay de otra)

Puedes tener gran plan, gran juego terrestre, gran todo… pero si en el momento clave sueltas el balón o lanzas una intercepción, se acabó.

Si Patriots cuida el balón , se mete al cuarto cuarto con chance real.

, se mete al cuarto cuarto con chance real. Si Seattle roba 1-2 posesiones, lo más probable es que se despegue y ya no lo alcancen.

Con todo lo que traen y cómo llegan, el pick más sólido es:

Seahawks por una posesión.

Pero si Patriots ejecuta el “partido perfecto” (cero turnovers y reloj bajo control), ahí sí se arma la sorpresa.

¿Tú qué traes: Seattle o New England?