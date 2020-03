Suspenden la licencia del rival del ‘Canelo’ Álvarez por ‘fomentar la violencia doméstica’

Lo que parecía ser un gran año de boxeo y de combates épicos, ahora se ha comenzado a diluir. Todo comenzó con el coronavirus, se extendió con la crisis que vive el deporte y ahora algunos atletas aportan a ello y es que Billy Joe Saunders, rival del ‘Canelo’ Álvarez para mayo, se acaba de quedar sin licencia debido a un video donde ‘fomenta la violencia doméstica’.

Video de Billy Joe Saunders, campeón mundial OMB, crea polémica al dar consejos sobre cómo reaccionar si “tu señora viene hacia ti para escupirte su veneno”. Más criticado que cuando dijo que la mujer es “para sexo cada noche, limpiar y cocinar (no para recibir golpes boxeando)”. pic.twitter.com/jAhNEgfoXM — Fernando Paramo (@DeportesHoy1) March 30, 2020

De acuerdo a información del diario ‘Marca’, la pelea que estaba en puerta entre el ‘Canelo’ Álvarez y Billy Joe Saunders pactada para el 2 de mayo, ahora está en el aire y no sólo por el coronavirus, que también la afectó, sino que el británico subió un polémico video que no le causó gracia a nadie.

Saunders aprovechó que estamos en cuarentena por el coronavirus y realizó un video donde le enseña a los hombres a ‘cómo reaccionar si tu señora viene hacia ti para escupirte su veneno en la cara”, obviamente con golpes.

Billy Joe Saunders: “Mi mamá y mi papá son hermanos pero yo nací tan nonnmal, tan nonnmal” pic.twitter.com/IZ2PFTf5Lg — Reina Morá (@mi_vicio_) March 30, 2020

En el video, que fue en serio y no algo de broma, muestra algunos golpes que los hombres pueden poner en práctica si su pareja se pone ‘pesada’ en esta cuarentena. Golpeando un costal de box, fue como hacía la demostración de todo esto.

El caso es que dicho video llegó a ojos de la Junta de Control del Boxeo Británico y al ver las actitudes de Saunders, promoviendo la violencia doméstica, optaron por suspender su licencia de boxeador, esperando a que haya una fecha para una audiencia donde decidirán el posible castigo para este hombre.

Por culpa del coronavirus, la pelea se cree no se iba a disputar el 2 de mayo y sumado este hecho, también está en veremos si será este año o no, pues el ‘Canelo’ Álvarez tiene pendiente completar la trilogía ante Gennady Golvkin y si este combate no se realiza, brincará a Saunders y se enfocará sólo en ‘GGG’.

Saunders pidió disculpas por el video, admitió que fue ‘algo tonto’ e incluso dijo que iba a donar 25 mil libras para combatir la violencia doméstica pero sigue a la espera de ver qué pasa con su licencia y la pelea con el ‘Canelo´Álvarez.