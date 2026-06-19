Lo que necesitas saber: 'Tala' Rangel se ganó la titularidad en el Tri desde finales del 2025

‘Tala’ Rangel se llevó la noche del partido contra Corea del Sur en Guadalajara. Esa doble atajada sobre la línea de gol sobre el cierre del partido le dio el triunfo a México y por consecuencia la calificación a México a la siguiente ronda, pero también el liderato del Grupo A.

El arquero contó que la acción fue reacción pura tras una jugada sumamente rápida, y sin duda la imagen será recordada durante mucho tiempo por la afición mexicana, que catalogó lo del ‘Tala’ Rangel como “La salvada de Dios”, haciendo alusión a una de las jugadas inmortales de Maradona en el Mundial de México 1986, con ‘La Mano de Dios’.

Aquí te contamos la historia del ‘Tala’ Rangel, quien fue criado por dos mamás

La atajada del ‘ Tala’ Rangel / Facebook Selección Nacional

‘Tala’ Rangel hizo “la salvada De Dios”

Tras el partido de México frente a Corea del Sur nos lanzamos al Angel de la Independencia, donde se reunieron más de 40 mil personas para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana y ahí la banda se deshizo en elogios para el portero del Tricolor gracias a esa acción “brutal”, como calificó una aficionada.

“Fue la salvación del partido”, indicó otro de los seguidores que se dio cita sobre Paseo de la Reforma.

“¡Fue la salvada de Dios, parecía el hombre araña!”, nos compartió un aficionado de Pumas, quien de esta manera dio su aprobación sobre la titularidad del portero de las Chivas en el arco mexicano como relevo de Guillermo Ochoa, de quien se dice y se cuenta que podría atajar en el partido contra Chequia una vez que la calificación y el liderato del Grupo A están asegurados.

“El Tala se llevó el partido, sin o hubiéramos quedado empatados”, nos contó otro aficionado.

Hay que recordar que el ‘Tala’ Rangel comenzó a reclamar la titularidad del arco de la Selección Mexicana desde finales del año pasado, cuando Javier Aguirre le dio más partidos que a Luis Ángel Malagón, de modo que en 2026 Rangel fue titular en todos los encuentros.

Tras esta atajada quedó demostrado que Aguirre decidió bien sobre el arco y Rangel se graduó la noche del 18 de junio.