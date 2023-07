Una derrota de la Selección Mexicana contra Qatar es una noticia que pocas cosas pueden superar, tristemente en el estadio se dio algo que eclipsó el resultado. Así es, hablamos del aficionado que terminó apuñalado, quien ya dio su testimonio de lo ocurrido.

Y es que quizá ya viste las imágenes, pero si no, dejanos contarte que le dieron la vuelta al mundo. Tras una bronca en el Levi’s Stadium de Santa Clara, un hombre apareció sangrando por una puñalada. Sí, apuñalado en pleno estadio de futbol y en plena Copa Oro.

Hombre apuñalado en el México vs Qatar ya dio su testimonio

Como te contamos por acá, la policía de Santa Clara ya busca al sujeto que ingresó un arma blanca al estadio de los 49ers. Mientras tanto, el hombre apuñalado se recupera en el hospital.

Desde ahi, desde el hospital, dio su testimonio en una plática con TUDN. Se trata de Emmanuel Díaz Leal, quien asistió en compañía de unos amigos al Levi’s Stadium a ver el México vs Qatar donde la Selección Mexicana cayó por la mínima diferencia.

“Sacó una navaja y se la quise quitar, pero nos caímos y fue cuando me la clavó, al momento no me di cuenta, no sentí nada, pero cuando miré que había sangre en la camisa me paré y me fui a las bancas, agarré una botella de agua y me la eché”, relató Emmanuel desde el hospital.

La policía local había detenido a un amigo de Emmanuel pensando que era el agresor de la navaja, lo esposaron y todo. Pero gracias a otra aficionada que le enseñó la grabación a los oficiales, se dieron cuenta de su error.

“Me han dicho que lo están buscando; un amigo que me ayudó a taparme la herida le dijo a los policías cuando llegaron que era él, que lo detuvieran, pero no hicieron caso”.

Los amigos del hombre apuñalado en el México vs Qatar también dieron su testimonio

Maximino y Christian, amigos del hombre apuñalado en el México vs Qatar, también contaron a TUDN lo que vivieron ese día en el partido de la Copa Oro.

“Empezamos a caminar para llegar a la escalera y subir, cuando mucha gente empieza a aventar cerveza, ellos voltean y nos insultan, yo iba al frente”, dijo Maximino Enríquez.

“No recuerdo qué decían, solo les grité ‘cálmense, cálmense’, y cuando el tipo sacó la navaja, les dije ‘tiene una navaja, hay que quitársela’, porque ahora sí que no se va a comparar un puño con una navaja”, contó por su parte Christian Pérez.

Increíble que la violencia siga siendo la protagonista en el futbol, peor aún, que nuestra Selección Mexicana continúe viéndose involucrada.