Lo que necesitas saber:

No es lo mismo la Copa del Mundo que el Campeonato Mundial de Tiro con Arco, y Andrea Becerra es la primera campeona mundial de éste último

Andrea Becerra se rifa en cada competencia que le ponen en frente. La arquera mexicana volvió a lo más alto de un podio, esta vez en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco en la modalidad de Compuesto, donde ninguna otra mexicana había podido ser campeona mundial. ¡Historia pura!

Andrea Becerra y su histórico campeonato mundial en Tiro con Arco
Foto: @worldarchery

Andrea Becerra, campeona mundial de Tiro con Arco

Seguramente estabas durmiendo cuando pasó, por eso vale la pena hablar de ello por mucho tiempo. Andrea Becerra llegó como gran favorita a la final del Campeonato Mundial Gwangju 2025, en Corea del Sur, y la presión no pudo con ella.

Derrotó en cuartos de final a la también mexicana Mariana Bernal, venció en semifinales a la colombiana Alejandra Usquiano, y luego superó en una complicada final a la salvadoreña Sofía Paz 147-146, ¡con un espectacular 10 en su última flecha!

Primera mexicana que es campeona mundial en Tiro con Arco Compuesto

Lo dicho, ninguna otra mexicana había podido ser campeona mundial en Tiro con Arco Compuesto; la propia Andrea Becerra consiguió bronce en 2021 y plata en 2023. Le faltaba solo el oro y se lo lleva de gran manera en Gwangju 2025.

“¡HISTORIA PARA MÉXICO! Andrea Becerra es CAMPEONA MUNDIAL: ¡la primera mexicana en ganar un título mundial de compuesto!“, fue el mensaje de World Archery tras el triunfo de nuestra arquera de oro. “Andrea Becerra no para de ganar. Después de cada gran título de este año… ¡ahora es CAMPEONA MUNDIAL!”.

Cabe destacar que esta es ya la tercera medalla que Andrea Becerra se cuelga en Gwangju 2025, pues también ganó oro por equipos junto a Mariana Bernal y Adriana Castillo (también la primera en la historia para México), y obtuvo bronce en la prueba de equipos mixtos con Sebastián García.

Andrea Becerra y su histórico campeonato mundial en Tiro con Arco
Foto: @conadeoficial

Un año inolvidable para Andrea Becerra y para México

Eso de “después de cada gran título este año” no es de a gratis. El 2025 ha sido una cosa brutal para Andrea Becerra:

  • Oro individual en la Copa del Mundo de Florida
  • Oro por equipos en la Copa del Mundo de Florida
  • Oro individual en la Copa del Mundo de Antalya
  • Oro por equipos en la Copa del Mundo de Antalya
  • Bronce por equipo mixto en Gwangju 2025
  • Plata por equipo mixto en los World Games
  • Oro individual en los World Games
  • Oro por equipo femenil en Gwangju 2025
  • Oro individual en Gwangju 2025

Obvio, en este momento Andrea Becerra en la número del ranking mundial de Tiro con Arco Compuesto… ¡La mejor del mundo es mexicana!

Andrea Becerra y su histórico campeonato mundial en Tiro con Arco
Foto: @conadeoficial

Esperanza de medalla en Los Ángeles 2028

Además de histórico, el campeonato mundial de Andrea Becerra es esperanzador. El Arco Compuesto hará su debut en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y naturalmente la mexicana es desde ahora esperanza de medalla. ¡Te queremos mucho, Andrea!

