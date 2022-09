El Gran Premio de Italia terminó un tanto polémico y con muuuchos corajes para algunos equipos. La dirección de carrera decidió que el safety car por el incidente con Ricciardo no ameritaba bandera roja y el descontento es casi consensual, a excepción de Toto Wolff.

No es por nada, pero los pilotos de Mercedes terminaron tercero y cuarto, con la posibilidad de que Hamilton perdiera al menos otra posición con Checo Pérez si la carrera volvía. Así que el director del equipo alemán expresó su satisfacción con las decisiones, algo que no sucedió en la temporada pasada.

Getty Images

El mismo Toto Wolff aceptó que no ha podido superar el GP de Abu Dhabi de 2021, que terminó con un safety car y el campeonato de Verstappen en la última vuelta; sin embargo, aclaró que su postura no tiene que ver con ello.

“Esas reglas son muy claras y están escritas. Desde mi perspectiva, así esté traumatizado o no por lo que pasó en Abu Dhabi, esas reglas se siguieron al pie de la letra. Había un auto en la pista, comisarios y una grúa, por eso no dejaron que adelantaran… y luego no hubo suficiente tiempo para reanudar la carrera“, declaró Toto Wolff de acuerdo con RacingNews365.

Y sí, la FIA también se defendió al decir que las normas se cumplieron conforme lo establecido para cuidar a todos los pilotos.

Getty Images

¿Mensajito de Toto Wolff para Horner y Binotto?

Un par de directores de equipo que se dijeron molestos por la decisión de terminar la carrera atrás del safety car fueron Christian Horner y Mattia Binotto. Las cabezas de Red Bull y Ferrari no se guardaron nada, pero especialmente consideraron que había tiempo para correr.

Toto Wolff dijo que en caso de querer una pequeña reanudación, las reglas tendrían que cambiar; eso sí, agregó que eso no le molestaría, pero que en Italia la FIA actuó correctamente.

“Si uno no está contento con las regulaciones y quiere tener un gran espectáculo de una o dos vueltas de carrera, estoy completamente dispuesto. Pero para hacer eso, tenemos que cambiar las reglas. No creo que debamos quejarnos de todo, porque así son las reglas“.

Getty Images