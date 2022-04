Fíjate Paty: Trolean a Alex Rodríguez en TV por el compromiso de JLo y Ben Affleck

Alex Rodríguez estaba en el programa ‘KayRod’ del Sunday Night Baseball de ESPN, el pelotero estaba comentando el partido de los Yankees de Nueva York ante los Red Soxs de Boston en el inicio de la temporada de MLB, junto a su compañero Michael Kay.

Peeeeeeeeeeeero, Michael Kay aprovechó un momento de la conversación para atizar un poco a Alex Rodríguez con un comentario sobre su expareja Jennifer Lopez y su reciente compromiso con Ben Affleck. Algo que A-Rod tomó con mucha gracia.

“Es un gran momento en los deportes. Tienes un nuevo campeón de Masters, los playoffs de la NBA están por comenzar, el béisbol está en pleno apogeo, la gente se está comprometiendo (haciendo referencia a JLO y Ben Affleck). Quiero decir, es un momento feliz en el mundo“, dijo Michael Kay.

A pesar de que Alex Rodríguez lo tomó con gracia, sí lo desconcentró un poco de lo que estaba haciendo, pues en los siguientes comentarios estaba un poco titubeante y sólo dijo: “La felicidad y la paz mundial es lo que estamos buscando“.

En el primer semestre del 2021, Alex Rodríguez y Jennifer Lopez terminaron su relación de algunos años con todo y multimillonario anillo de compromiso que tenían y sólo unos cuantos días después, JLo fue vista con Ben Affleck (otra vez).

Michael Kay fooling around with A-Rod, by subliminally brining up JLo. #Yankees pic.twitter.com/vQ0ROed5xQ

— Aaron (@Aaron_Lafond) April 11, 2022