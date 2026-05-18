Lo que necesitas saber: Cruz Azul ha jugó la temporada regular como local en Puebla

Ya se armó la final de la Liga MX y se resolvió el tema de la casa de Cruz Azul para jugar el partido de ida contra Pumas, ya que el Estadio Ciudad de México (el Azteca, pues) ya fue entregado a la FIFA para el Mundial y el estadio Cuauhtémoc será ocupado para el juego amistoso entre México y Ghana el viernes 22 de mayo.

Como saben, Cruz Azul tuvo que jugar gran parte del torneo regular en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, ya que no encontró casa en la Ciudad de México.

El Estadio Azteca estaba en remodelación, mientras que Pumas ya no le quiso rentar el Olímpico Universitario y tampoco encontraron espacio en el Estadio Ciudad de los Deportes, así que la pregunta era: ¿Dónde jugará Cruz Azul la final contra Pumas?

Cruz Azul eliminó a Chivas en semifinales / Mexsport

¿Dónde jugará Cruz Azul la final de ida contra Pumas?

La Liga MX hizo oficial que la final de ida se jugará el jueves 21 de mayo, en el Estadio Ciudad de los Deportes, o sea el Estadio Azul, a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Partido de ida Día Hora TV Cruz Azul vs Pumas Jueves 21 de mayo 20:00 Canal 5, Azteca 7 y VIX

La Liga MX informó que Cruz Azul solicitó el cambio de sede para la final de ida en tiempo en forma:

“De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Competencia de la LIGA BBVA MX, el Club Cruz Azul solicitó cambio de sede, toda vez que su estadio registrado ante la liga, el Estadio Banorte, no se encuentra disponible por causa de fuerza mayor. Después de entregar toda la documentación requerida, se autorizó al Club el cambio al Estadio Ciudad de los Deportes”.

Cruz Azul había jugado la temporada regular en el Estadio Cuauhtémoc y se hablaba de que podría disputar la final de ida en este escenario, sin embargo el inmueble será sede del partido entre la Selección Mexicana y la de Ghana, el 22 de mayo, pero será ocupado desde el 21 de mayo para el reconocimiento de la cancha y llevar a cabo conferencias de presa el día de la final de ida.

Estadio Cuauhtémoc de Puebla / Mexsport

Al final, Cruz Azul logró regresar a la que fue su casa durante muchos años y buscará la décima estrella en su escudo frente a Pumas.

Horario para el juego de vuelta entre Pumas vs Cruz Azul

La final de vuelta se jugará el domingo 24 de mayo, a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

Cabe recordar que en la final no hay criterios de desempate, así que si hay empate en el marcador global tendremos tiempos extra y quizá penales.

Jordan Carrillo tiene a Pumas en la final / Mexsport